Смартфон навчили знаходити приховані камери за 5 секунд: точність сягає 94%

Пошук прихованих камер у готельних номерах, орендованих квартирах чи роздягальнях може стати значно простішим. Команда дослідників Корейського інституту передових технологій KAIST створила технологію SweepLED, яка використовує камеру смартфона, недорогий світлодіодний модуль та алгоритми машинного навчання.

На відміну від більшості доступних детекторів, система не просто шукає яскравий відблиск від об’єктива.

Чому звичайні детектори часто помиляються

Принцип роботи простих оптичних детекторів прихованих камер базується на відбитті світла. Пристрій підсвічує приміщення, а користувач шукає характерний відблиск від лінзи.

Проблема полягає в тому, що схожим чином поводяться десятки звичайних предметів — скло, дзеркальні поверхні, полірований метал або глянцевий пластик. Через це користувач може отримувати багато хибних спрацьовувань.

SweepLED намагається визначити не сам факт появи відблиску, а те, як він змінюється залежно від напрямку освітлення.

Світлодіоди підсвічують об’єкт під різними кутами

Під час перевірки смартфон залишається нерухомим. Спеціальний модуль із кількома світлодіодами по черзі направляє світло на предмети під різними кутами.

Об’єктив камери складається з декількох оптичних елементів, тому характер його відбиття змінюється разом із положенням джерела світла.

Звичайні блискучі поверхні поводяться інакше: їхній відблиск залишається значно стабільнішим.

Саме цю різницю й використовує SweepLED.

Нейромережа аналізує коротке відео

Користувачеві не потрібно самостійно розглядати десятки відблисків на екрані. Смартфон записує короткий відеофрагмент під час роботи світлодіодів, після чого алгоритм аналізує зміни в отриманих кадрах.

Система шукає оптичні ознаки, характерні саме для конструкції об’єктива камери.

Під час випробувань дослідники перевіряли SweepLED на 30 різних побутових предметах. За їхніми даними, точність виявлення камер сягала 94%, а перевірка окремої ділянки займала менш ніж 5 секунд.

Додатковий модуль коштує менш як 300 грн

Ще одна перевага розробки — потенційно низька вартість.

Компоненти світлодіодного модуля SweepLED оцінюються менш ніж у $7, або приблизно 290 грн. Тому у випадку появи серійної версії такий аксесуар теоретично може коштувати набагато дешевше за спеціалізовані професійні детектори.

Водночас називати технологію звичайним застосунком для смартфона було б неправильно. Для роботи SweepLED потрібен окремий світлодіодний модуль, який забезпечує послідовне освітлення під різними кутами.

Поки що SweepLED залишається дослідницьким прототипом. Розробники не повідомляють, коли технологія може перетворитися на серійний пристрій або готовий споживчий продукт.