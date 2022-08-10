Прямий ефір із презентації нових складних смартфонів Samsung Galaxy

Сьогодні о 16:00 за Києвом стартує презентація заходу Samsung Galaxy Unpacked, під час якого буде представлено нове покоління смартфонів-розкладачок компанії.





На івенті очікується анонс Galaxy Z Flip 4 та Galaxy Z Fold 4, які мають замінити собою Galaxy Note на додаток до Galaxy S22 Ultra.

Z Flip 4 складатиметься в тому ж форматі “черепашки”, тоді як Galaxy Z Fold 4 планують позиціонувати для тих, хто займається кількома справами відразу. В останні пару років Samsung відпрацьовувала технології і ця пара девайсів, нарешті, може відповідати запитам ширшої аудиторії. Судячи з зображень, це покоління як мінімум буде досить тонким, щоб зацікавити тих, хто не наважувався спробувати такий формат через товщину.