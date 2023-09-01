У рейтингу смартфонів на Android з’явився новий король

Команда розробників Antutu опублікувала новий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів за серпень 2023 року. У ньому представлені пристрої із флагманського та середнього сегменту, які вже вийшли на ринку Китаю.

Якщо ви один із тих, хто час від часу перевіряє результати тестів Antutu, читайте до кінця – подивимося лідерів у кожній категорії.

ТОП-10 флагманських смартфонів AnTuTU

У світі Android з’явився новий король. На вершину злетів нещодавно випущений OnePlus Ace 2 Pro, котрий випередив iQOO 11S на кілька тисяч балів. За ним слідує ігровий флагман Red Magic 8S Pro+. Що цікаво, смартфонів від Xiaomi у топі не виявилося, 9 із 10 пристроїв належать суббрендам BBK Electronics.

Фактично всі моделі, що потрапили в список, використовують той самий процесор Snapdragon 8 Gen 2, а в RedMagic стоїть його розігнана версія, ще й із системою активного охолодження. У тривалому тесті ігровий смартфон, напевно, показав би кращий результат, без перегріву і втрати продуктивності, але пікова потужність більше залежить від оптимізації.

До речі, OnePlus Ace 2 Pro єдиний апарат у топі з 24 ГБ оперативної пам’яті. Враховуючи тренд на космічні обсяги ОЗУ серед китайських брендів, незабаром таких пристроїв стане ще більше.

ТОП-10 субфлагманських смартфонів AnTuTU

Порівняйте новий рейтинг із липневим, і ви побачите, що тут все залишилося колишнім: від Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, що займає топ-1, до OnePlus Ace на 10-му місці.

Більшість представлених моделей працюють на чіпах MediaTek. Тільки два побудовані на платформі Qualcomm, причому обидва лідери – Redmi Note 12 Turbo і Realme GT Neo5 SE – використовують одну і ту ж SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 . Взагалі Qualcomm вийшов дуже вдалий процесор. Експерти називають його копією Snapdragon 8+ Gen 1 зі злегка зниженими тактовими частотами, але через дорожнечу чіпа, пристроїв на ньому поки що вийшло дуже мало.