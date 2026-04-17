Смартфонів OnePlus більше не буде? Компанія, ймовірно, скорочує ринки збуту

Високопоставлений співробітник OnePlus повідомив, що європейський підрозділ компанії «переглядає свою регіональну дорожню карту та продуктову стратегію». На думку 9to5Google, це означає, що компанія покине багато регіонів світу та зосередиться на китайському ринку — на це раніше вказували й повідомлення інсайдерів.

Також підрозділ OnePlus в Індії скорочує обсяги продажів і припиняє роботу в звичайних магазинах. Компанія віддає перевагу онлайн-торгівлі перед продажами в роздрібних точках. Для одного з найбільших ринків за межами Китаю це вельми показова зміна, зазначають журналісти 9to5Google.

Повідомляється, що раніше OnePlus Europe вже переживала непрості часи. Компанія покинула кілька ключових ринків, щоб потім повернутися в меншому масштабі, і втратила партнерські відносини з операторами зв’язку по всьому світу. Досі залишаються питання щодо поточної підтримки пристроїв, подальшого обслуговування та багатьох інших проблем.

При цьому в окремих регіонах все ще триває запуск нових продуктів OnePlus, що ще більше ускладнює розуміння ситуації. А в останньому публічному повідомленні від OnePlus не згадуються жодні плани і не визнається можливість закриття виробництва в Європі.

Журналісти 9to5Google запросили коментар у компанії, але бренд поки нічого не відповів.