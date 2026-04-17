Перший погляд на Xiaomi 18 Pro: задній екран з новим підходом

В інтернеті з’явилися перші рендери Xiaomi 18 Pro, які демонструють знайомий, однак оновлений дизайн. Основний акцент знову на великому блоці камер і додатковому задньому дисплеї. Це ключова особливість серії, від якої компанія не планує відмовлятися.

За попередніми даними, задній екран у новій версії стане не лише декоративним. Він уже вміє показувати віджети, працювати як телесуфлер і допомагати з перекладом у реальному часі. Планується, що він стане більше самостійним, наближаючись до повноцінного міні-екрану.

Найбільш помітне нововведення — фізична кнопка AI на бічній грані. Вона буде запускати сценарії на базі штучного інтелекту одним натисканням, включаючи керування пристроєм, швидкі команди та інтеграцію з екосистемою Xiaomi. Це спроба зробити смартфон центром керування розумним домом і транспортом у межах екосистеми.

Очікується, що передній екран буде компактнішим і плоским з роздільною здатністю 1,5K, а всередині — новий флагманський чіп Qualcomm, ймовірно Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на 2-нм техпроцесі TSMC. Поки це лише рендери та попередня інформація, офіційна презентація відбудеться у жовтні-листопаді.