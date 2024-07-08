Названо найбільш популярного автовиробника в 2024 році

Аналітики Focus2Move розповіли, які автовиробники у 2024 році продали найбільше автомобілів.

Перше місце впевнено посідає Toyota: японська марка за перші п’ять місяців поточного року продала 3,6 млн машин. Для порівняння, за той самий період Volkswagen реалізувала “всього” 1,9 млн автомобілів. При цьому продажі Toyota трохи скоротилися (на 1,4%), а продажі Volkswagen, навпаки, збільшилися на 4,9% порівняно з п’ятьма місяцями 2023 року.

Третє місце закріпила за собою Honda, якій вдалося продати 1,6 млн машин (зростання на 5,3% у річному вираженні), а до топ-5 увійшли також Ford (1,5 млн машин, зростання продажів на 1,1%) і Hyundai (1,5 млн одиниць, падіння продажів на 2,9%).

До топ-10 також увійшли: