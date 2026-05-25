Покупки на Temu та AliExpress для українців можуть подорожчати

В Україні можуть змінити правила оподаткування міжнародних посилок із маркетплейсів на кшталт Temu, AliExpress, Amazon, eBay чи Etsy. Оновлені законопроєкти №15112-д та №12360 передбачають скасування чинної пільги для імпортних відправлень вартістю до 150 євро та запровадження 20% ПДВ на такі покупки.

Головна зміна полягає в тому, що податок можуть додавати до вартості товару ще на етапі оформлення замовлення. Тобто покупець бачитиме кінцеву ціну вже з ПДВ на сайті або в застосунку маркетплейсу, а не сплачуватиме його окремо під час проходження митниці. Мінфін пояснює, що така модель має зробити процес для покупця менш помітним і наблизити українські правила до європейського підходу.

Як можуть стягувати податок

Один із варіантів — автоматична сплата ПДВ через маркетплейс. У такому разі міжнародна платформа додаватиме 20% податку до вартості замовлення, а далі ці кошти передаватимуться для сплати до бюджету через операторів доставки або інший передбачений механізм.

В «Укрпошті» пояснюють, що великі міжнародні платформи, які вже працюють з українським ринком, технічно можуть доопрацювати свої ІТ-системи для автоматичного нарахування ПДВ. Оновлені законопроєкти передбачають два варіанти сплати: або від покупця маркетплейсу-продавцю, або від покупця поштовому оператору.

Другий сценарій стосуватиметься продавців або майданчиків, які не інтегрують автоматичне нарахування податку. У такому випадку ПДВ може сплачувати сам одержувач через поштового оператора. Оператор отримає інформацію про посилку, зв’яжеться з покупцем ще до прибуття відправлення в Україну та організує оплату.

Для адміністрування таких відправлень пропонують використовувати UCR — унікальний код посилки. Це має допомогти працювати з консолідованими відправленнями, коли кілька покупок об’єднуються в одну посилку для економії на логістиці.

Чому правила хочуть змінити

У Мінфіні пояснюють, що чинна пільга для посилок до 150 євро створила можливість для зловживань. За словами відомства, комерційні партії товарів можуть дробити на дрібні «особисті» посилки, щоб уникати сплати податків. Нова модель має закрити цю схему і вирівняти умови для українських продавців та імпортерів.

Представники бізнесу також підтримують ідею оподаткування невеликих імпортних посилок, оскільки вважають, що нинішня система створює нерівні умови для українських виробників і ритейлерів. Водночас для покупців це означатиме фактичне подорожчання частини замовлень із закордонних маркетплейсів.

Окремо збережуться правила для некомерційних посилок між фізичними особами. За даними юридичних оглядів і пояснень щодо законопроєкту, відправлення C2C — від людини до людини — можуть залишатися звільненими від ПДВ у межах 45 євро, якщо вони мають некомерційний характер і не є продажем через маркетплейс.

Поки що нові правила не діють. Законопроєкти мають пройти парламентське голосування та подальші процедури. Якщо їх ухвалять, покупки на Temu, AliExpress та інших міжнародних платформах можуть стати дорожчими, але сама сплата податку для багатьох користувачів відбуватиметься автоматично — ще під час оформлення замовлення.