Дизайнер The Witcher 3 розповів, як команда відреагувала на ідею вбити Весеміра

Павел Саско, провідний дизайнер квестів The Witcher 3: Wild Hunt, розповів про одне з найскладніших сюжетних рішень у грі. Йдеться про смерть Весеміра під час битви за Каер Морхен — момент, який став одним із найемоційніших у всій історії гри.

За словами Саско, коли він уперше запропонував команді сценаристів убити Весеміра, у кімнаті настала тиша. Розробники буквально оніміли, адже йшлося не про другорядного героя, а про наставника Геральта, одного з найважливіших персонажів у всесвіті «Відьмака».

Навіщо CD Projekt RED пішла на такий крок

Саско пояснив, що смерть Весеміра була потрібна не заради шоку. Команді необхідна була подія, яка сильно вплине на Цірі й змінить її внутрішній стан. До цього моменту героїня переважно тікала від Дикого Гону, але після трагедії у Каер Морхені вона мала зробити власний вибір — більше не бути здобиччю, а почати боротьбу.

Саме тому смерть Весеміра стала переломним моментом для сюжету. Вона не лише посилила драму битви, а й дала Цірі емоційний поштовх для подальших рішень. За словами Саско, йому потрібна була подія, яка «зламає її зсередини» і змусить перейти від втечі до активного протистояння.

Один із найважливіших моментів гри

Битва за Каер Морхен залишається однією з найпам’ятніших сцен The Witcher 3. У цьому епізоді Геральт, Цірі, Єнніфер, Трісс, відьмаки та союзники готуються до нападу Дикого Гону. Саме тут гра зводить разом багатьох ключових персонажів і показує, наскільки високою є ціна боротьби.

Для CD Projekt RED рішення вбити Весеміра було ризикованим, але воно допомогло зробити фінальну частину історії значно емоційнішою. Сцена спрацювала не лише як драматичний епізод, а й як сюжетний механізм, який змінив роль Цірі в історії.

The Witcher 3 вийшла у 2015 році, але інтерес до процесу її створення не зникає й досі. Розповіді розробників показують, що найсильніші моменти гри часто народжувалися з непростих рішень і внутрішніх суперечок у команді.