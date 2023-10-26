Представлений віскі «зі смаком» гри Dota 2

Бренд шотландського віскі Ballantine’s представив у Китаї лінійку пляшок на тему популярної онлайн-ігри Dota 2. Про це повідомляє видання Esports Insider (ESI).
Дизайн нової серії Ballantine’s був створений спільно з розробником та видавцем гри – Valve. Усього представлено два варіанти етикеток, на яких зображені різні групи персонажів Dota 2. Випуск лімітованих пляшок приурочений до десятиліття онлайн-проекту Valve.
ESI пише, що лише пляшками бренд Ballantine’s не обмежиться. Незабаром компанія опублікує на своєму сайті короткометражку, сюжет якої розповість про пригоди героїв Dota 2, які вирушили на пошуки віскі.
«Dota 2 – це всесвітньо відома гра, що має особливо великий вплив на ігрову спільноту Китаю. Нам було приємно зробити щось особливо для нього в цей знаменний для гри рік», – заявив директор з глобального маркетингу Chivas Brothers (володіє маркою Ballantine’s, – прим. ред.) Матьє Десланд.
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