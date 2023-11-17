Чорна п’ятниця уже стартувала в PS Store та Microsoft Store

Як і було заявлено раніше, в PS Store і Microsoft Store стартував розпродаж, приурочений до так званої “Чорної п’ятниці”. Сотні ігор можна купити за вигідними цінами, причому серед них є і відносно свіжі проєкти.

Наприклад, файтинг Mortal Kombat 1, що вийшов лише місяць тому, вже віддають 30-відсотковою знижкою. 40-відсоткові та більш щедрі знижки також отримали й інші проєкти, що побачили світ у 2023 році: Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, The Crew Motorfest та інші.

Розпродаж у PS Store триватиме до 28 листопада, а в Microsoft Store – до 1 грудня.