Вийшла гра, де всю графіку зробила нейромережа – вона безкоштовна

Нейромережі вражають. Чого вони тільки не роблять — і малюють і, як виявилося, можуть навіть створювати ігри. Користувач Twitter під ніком Nao_u показав проект у жанрі shoot’em up – Shoon . Розробка гри зайняла лише три дні. Багато в чому тому, що всю графіку тайтла згенерувала популярна нейромережа Midjourney.





За своєю суттю гра максимально проста – ви керуєте кораблем за допомогою клавіш WASD і знищуєте літаючі апарати супротивників. Це одна з причин чому Shoon була створена так швидко. При цьому в грі навіть є боси, а з деяких кораблів випадають бонуси, які покращують зброю.

Протестувати гру можуть усі охочі – нічого качати не треба, вона запускається прямо в браузері .