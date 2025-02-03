Експерт про GTA 6: “60 FPS на консолях – це малоймовірно”

Колишній аніматор Rockstar Games Майк Йорк, який працював над GTA V і RDR 2, вважає, що розробникам GTA VI не вдасться досягти стабільних 60 fps на консолях поточного покоління. На його думку, навіть PlayStation 5 і Xbox Series X не зможуть забезпечити достатню потужність для гри в хорошій роздільній здатності без просідань частоти кадрів.

Йорк прогнозує, що Rockstar Games зосередиться на досягненні стабільних 30 кадрів на консолях, використовуючи нові технології. Він також зазначив, що можливості PS5 Pro можуть допомогти досягти 60 кадрів, але це залишається під питанням.

Щодо ПК-версії гри, Йорк вважає, що вона зможе працювати з набагато більшою кількістю кадрів за секунду. Проте, реліз GTA VI очікується наприкінці 2025 року спочатку на консолях, а дата виходу на ПК залишається невідомою. Зазвичай, порти Rockstar Games виходять не раніше ніж через рік після консольного релізу.