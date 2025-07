The Last of Us Part II Remastered отримала патч, який міняє порядок гри

Студія Naughty Dog випустила оновлення для пригодницького екшену The Last of Us Part II Remastered. У геймерів з’явилася можливість пройти гру в хронологічному порядку.

У Naughty Dog пояснили, що сюжет в грі подається нелінійно. Так було задумано спочатку. Однак проходження в хронологічному порядку дозволить поглянути на історію Еллі та Еббі під іншим кутом.

«Ми впевнені, що завдяки новому хронологічному режиму гравці отримають ще більш глибоке уявлення про сюжет другої гри. Наприклад, подорож по Сіетлу продемонструє захоплюючі паралелі між діями Еллі та Еббі. Ви побачите, наскільки близько вони стикаються одна з одною, як їхні дії впливають одна на одну і багато іншого», — Naughty Dog.

Розробники рекомендують новачкам спочатку пройти гру так, як було задумано спочатку, а вже потім братися за хронологічний режим.

Naughty Dog також підготувала для фанатів невеликий подарунок. За проходження гри в новому режимі дадуть два нових образи за мотивами Uncharted.

Оновлення під номером 2.1.0 для The Last of Us Part II Remastered вже доступне на PS5 і ПК. Патч разом з новим режимом приніс різні виправлення помилок і поліпшення продуктивності.