По грі Among Us знімуть фільм

Інді-студія Innersloth оголосила про запуск анімаційного серіалу за мотивами популярної гри Among Us. Про це повідомляє Variety.

Мультсеріал вироблятиметься компаніями CBS Studios та Titmouse. Виконавчим продюсером проекту виступить Оуен Денніс, автор успішного «Нескінченного поїзда», рейтинг схвалення якого на Rotten Tomatoes складає 100%.

Сюжет серіалу наслідуватиме основну концепцію гри, в якій група астронавтів на космічному кораблі повинна виявити та усунути зрадника, який маскується під одного з них.

Гра Among Us вийшла у 2018 році, проте стала популярною лише у 2020 році під час пандемії COVID-19. Гра очолювала рейтинги завантажень у Google Play та App Store у різних країнах світу.

Дата виходу анімаційного серіалу з Among Us наразі не оголошена. Також невідомо, на якій стрімінговій платформі буде поширюватися екранізація.