Геймери витрачають більше грошей на мікротранзакції, ніж на самі ігри

Експерти аналітичної компанії Newzoo провели дослідження ринку і дійшли висновку, що ПК-геймери витрачають більше грошей на мікротранзакції (MTX) і донати, ніж безпосередньо на придбання ігор. І така тенденція має схильність до посилення.

Так, у 2024 році на купівлю ігор припало тільки 28 % витрат ПК-геймерів, ще 14 % було витрачено на придбання доповнень і DLC, а 58 % пішло на мікротранзакції. Особливо велика частка витрат на MTX у разі проєктів з агресивною монетизацією – йдеться про лутбокси та китайську систему «гача», що нагадує ігрові автомати-слоти в казино.

У Newzoo підкреслюють, що ціни на ігри здебільшого залишаються на колишньому рівні, як і продажі, хоча бюджети на створення AAA-проектів зростають, тому прагнення розробників і видавців до отримання додаткових доходів зрозуміле. Водночас у компанії занепокоєні тим, що інді-ігри та інші релізи, які не передбачають наявності великої кількості мікротранзакцій, наприклад, сюжетні однокористувацькі проєкти, опиняються у дедалі складнішому становищі.