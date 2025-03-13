Наступного тижня виходить оновлена Half-Life 2 RTX

Незабаром ви зможете одягнутися в захисний костюм HEV у ролі Гордона Фрімена і спробувати Half-Life 2 з повною підтримкою трасування променів, розбиваючи хедкрабів своїм вірним брухтом, попутно насолоджуючись з реалістичними тінями та відображеннями.

Nvidia оголосила, що грабельна демоверсія Half-Life 2 RTX стане доступною для скачування 18 березня 2025 року. І що особливо приємно – для власників Half-Life 2 демо буде абсолютно безкоштовним.

Реліз присвячений виходу RTX Remix зі стадії відкритої бети з додаванням безлічі нових функцій нейронного рендерингу. За словами Nvidia, у новій демоверсії Half-Life 2 на вас чекає близько двох годин ігрового процесу, яка не тільки додасть трасування променів у класичний шутер, а й низку нових технологій, включаючи RTX Skin, neural radiance cache та DLSS 4.

На медіа-брифінгу менеджер проекту Nvidia RTX Найл Усмані поділився подробицями:

Демо включає велику частину Рейвенхольма, чому люди будуть дуже раді. У багатьох збереглася ностальгія з цієї моторошної локації. Ми також включили значну частину карти з пізнішого розділу гри – Нова Проспект, де у вас вже є вся зброя. Це чудова можливість побачити, як усі види зброї були перероблені з урахуванням ефектів RTX.

Демоверсія буде підтримувати повне трасування променів і “безліч перероблених ассетів, які виглядають чудово”. Однією з нових функцій нейронного рендерингу стала neural radiance cache, що використовує ІІ для більш ефективного розрахунку освітлення, підвищуючи частоту кадрів та роблячи освітлення точнішим.

Також підтримуватиметься технологія RTX Skin, яка використовує ІІ для обробки відбиття світла від поверхонь на зразок шкіри, створюючи реалістичні ефекти напівпрозорості. На зображенні головокраба видно, як він реалістично освітлений, а місцях, де сонячне світло проходить крізь нього, з’являється рожеве свічення, роблячи вени видимими.

Усмані також натякнув на можливість виходу RTX Remix-версій Half-Life 2 Episodes 1 та 2:

Зараз плани Orbifold Studios зосереджені на завершенні оригінальної гри в повній точності… Враховуючи, що Episodes 1 і 2 використовують значний відсоток тих самих ресурсів, я не здивуюся, якщо частина команди займеться завершенням 10-20% ресурсів, що залишилися для цих епізодів.

Однак Усмані уточнив, що на даний момент мета випустити тільки оригінальну гру.