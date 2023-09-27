Всі ігри серії FIFA прибрали з продажу

Компанія EA Sports видалила всі серії футбольного симулятора FIFA із цифрових майданчиків. Про це повідомляє видання TechRadar.

На зникнення ігор звернули увагу користувачі соцмереж. 26 вересня відвідувач X (колишня соцмережа Twitter) під ніком MauroNL зауважив, що ігри FIFA прибрали зі всіх відомих цифрових магазинів, включаючи Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store та Nintendo eShop.

За словами журналістів медіа, всі відомі серії футбольного симулятора – від FIFA 14 до FIFA 23 – виявилися недоступними для покупки та скачування. Серії FIFA 22 та FIFA 23 залишилися лише в рамках платної підписки EA Play. Фахівці припустили, що ігри серії FIFA видалили одразу після появи EA Sports FC у ранньому доступі 21 вересня.

У EA Sports не прокоментували подію. У 2022 році стало відомо, що EA Sports розірвала контракт із Міжнародною федерацією футболу (FIFA), у рамках якого випускала ігри під назвою FIFA.