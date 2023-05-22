Інтернет вразив фан-трейлер гри GTA 6

Блогер 12th Hour створив власний фанатський трейлер GTA 6 на основі витоків та чуток про сюжет гри. Результат опубліковано на офіційному YouTube-каналі автора.

У своїй роботі 12th Hour використовував двигун Unreal Engine 5, програму Blender, а також куплені на власні гроші ігрові асети. За словами блогера, він не використав нічого, що є власністю компанії Rockstar, яка володіє франшизою. Усього на створення ролика пішло 200 днів і «тисячі годин роботи».

Сюжет трейлера повторює масштабний витік про GTA 6, який стався минулого року — два протагоністи, чоловік і жінка, вирушають до Вайс-Сіті для спільної роботи. У ролику представлені погоні, пограбування та інші події, характерні для серії GTA.

Користувачі YouTube залишилися в захваті після перегляду ролика — на момент написання новини він зібрав майже 1 млн. переглядів і понад 80 тис. лайків. Коментатори відзначили працю, вкладену у створення трейлера, а також жартома закликали Rockstar взяти блогера до себе на роботу.