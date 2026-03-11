CAPCOM анонсувала сюжетне доповнення для Resident Evil Requiem на тлі рекордних продажів

Компанія CAPCOM офіційно підтвердила розробку повноцінного сюжетного доповнення (DLC) для горору Resident Evil Requiem. Анонс відбувся на тлі публікації даних про безпрецедентний комерційний успіх проєкту в перші тижні після релізу.

За словами режисера гри Косі Наканісі, Resident Evil Requiem стала грою франшизи, що продається найшвидше. Лише за два тижні з моменту виходу тираж проєкту подолав позначку в 5 мільйонів проданих копій. Крім високих продажів, гра отримала визнання гравців на агрегаторі Metacritic, де її вже називають одним із найкращих представників жанру survival horror за всю історію.

На хвилі цього тріумфу розробники поділилися планами щодо подальшої підтримки гри. Головною подією стане вихід сюжетного розширення, над яким команда вже активно працює. Щоправда, жодних конкретних термінів релізу Наканісі поки не назвав.

Окрім масштабного DLC, найближчим часом на гравців очікують і менші оновлення. Разом із плановими патчами для виправлення помилок та покращення оптимізації, розробники планують додати до гри повноцінний фоторежим, а також нову мінігру.