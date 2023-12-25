Названо ігри 2023 року з найкращою графікою

Графічні експерти Digital Foundry склали топ-10 ігор 2023 року з найкращою графікою. На першому місці свіжа екшен-адвенчура у відкритому світі Avatar: Frontiers of Pandora.
Avatar: Frontiers of Pandora назвали справжнім технічним дивом, найкрасивішою грою за всю історію. Картинка у ній майже не відрізняється від кіношного «Аватара».
Весь топ-10 виглядає так:
- Avatar: Frontiers of Pandora;
- Alan Wake 2;.
- Cyberpunk 2077 із режимом RT Overdrive;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Hi-Fi RUSH;
- Resident Evil 4 Remake;
- RoboCop: Rogue City;
- Final Fantasy XVI;
- Star Wars Jedi: Survivor
Також експерти високо оцінили графіку наступних хітів:
- Dead Space Remake;
- Horizon Forbidden West: Burning Shores;
- Jusant;
- Armored Core VI: Fires Of Rubicon;
- Metroid Prime Remastered.
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