Названо ігри 2023 року з найкращою графікою

Графічні експерти Digital Foundry склали топ-10 ігор 2023 року з найкращою графікою. На першому місці свіжа екшен-адвенчура у відкритому світі Avatar: Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora назвали справжнім технічним дивом, найкрасивішою грою за всю історію. Картинка у ній майже не відрізняється від кіношного «Аватара».

Весь топ-10 виглядає так:

Avatar: Frontiers of Pandora; Alan Wake 2;. Cyberpunk 2077 із режимом RT Overdrive; Marvel’s Spider-Man 2; Super Mario Bros. Wonder; Hi-Fi RUSH; Resident Evil 4 Remake; RoboCop: Rogue City; Final Fantasy XVI; Star Wars Jedi: Survivor

Також експерти високо оцінили графіку наступних хітів:

Dead Space Remake;

Horizon Forbidden West: Burning Shores;

Jusant;

Armored Core VI: Fires Of Rubicon;

Metroid Prime Remastered.