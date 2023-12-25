Новини відеоігор

Названо ігри 2023 року з найкращою графікою

25.12.2023
Avatar: Frontiers of Pandora

Графічні експерти Digital Foundry склали топ-10 ігор 2023 року з найкращою графікою. На першому місці свіжа екшен-адвенчура у відкритому світі Avatar: Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora назвали справжнім технічним дивом, найкрасивішою грою за всю історію. Картинка у ній майже не відрізняється від кіношного «Аватара».

Весь топ-10 виглядає так:

  1. Avatar: Frontiers of Pandora;
  2. Alan Wake 2;.
  3. Cyberpunk 2077 із режимом RT Overdrive;
  4. Marvel’s Spider-Man 2;
  5. Super Mario Bros. Wonder;
  6. Hi-Fi RUSH;
  7. Resident Evil 4 Remake;
  8. RoboCop: Rogue City;
  9. Final Fantasy XVI;
  10. Star Wars Jedi: Survivor

Також експерти високо оцінили графіку наступних хітів:

  • Dead Space Remake;
  • Horizon Forbidden West: Burning Shores;
  • Jusant;
  • Armored Core VI: Fires Of Rubicon;
  • Metroid Prime Remastered.

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


25.12.2023
Back to top button