Українська гра про піратів вже вийшла в Steam Early Access

Команда Mauris повідомила, що перша гра серії Corsairs Legacy офіційно вийшла в Steam в форматі Early Access. Ви вже можете пройти першу половину сюжетної пригоди, а розробники продовжують тестувати та шліфувати проєкт, адже планують вийти в повний реліз в першій половині 2024 року. Релізний трейлер, який вийшов в грудні, включає кадри тільки з тієї частини, що вже доступна для гравців.

Окремо розробники зазначили, що додали спеціальні налаштування геймплею, які дають змогу кожному вибрати комфортний для себе стиль гри. Наприклад, додана можливість приховати маркер, який вказує куди треба рухатись далі, а також налаштування швидкості кораблів, швидкості перезарядки гармат та кількості шкоди, яку вони наносять.

Всі, хто написав команді Corsairs Legacy в підтримку через форму в грі чи на сайті, вже мали отримати емейл з кодом активації цифрового подарунка за свою активність, який потрібно ввести в самій грі. Ви також можете долучитися до активних користувачів: кожен, хто це зробить і напише свій фідбек через форму зворотного зв’язку в грі чи на сайті, отримає цифровий бонус від команди розробників.

Mauris поділилась інформацією про рівні складності, що будуть доступні в грі:

Моряк . Розрахований на тих гравців, які ніколи не грали в ігри з морськими битвами і не знають, чим відрізняється картеч від ядер.

. Розрахований на тих гравців, які ніколи не грали в ігри з морськими битвами і не знають, чим відрізняється картеч від ядер. Корсар . Розрахований на тих, хто вже розуміє механіку гри, але хоче пройти сюжет швидко і без викликів.

. Розрахований на тих, хто вже розуміє механіку гри, але хоче пройти сюжет швидко і без викликів. Морський Вовк . Комфортний рівень складності для людей, які шукатимуть краще спорядження для головного героя на заміну базового та хочуть мати певний виклик при проходженні гри.

. Комфортний рівень складності для людей, які шукатимуть краще спорядження для головного героя на заміну базового та хочуть мати певний виклик при проходженні гри. Реалізм. На інших рівнях складності розробники використовують модифікатори у морських битвах, які нівелюють деякі сильні сторони ворожих кораблів. На реалізмі ж вони прибирають ці модифікатори. Наприклад, шлюп у першому бою з іспанцями стане набагато небезпечнішим.

Ви можете висловити підтримку розробникам: придбати Supporter Pack або залишити свій коментар в Steam з рекомендацією пограти в Corsairs Legacy після того, як пройдете гру. Це допоможе поширити Corsairs Legacy серед інших гравців, а всі зібрані кошти підуть на розробку наступної більш масштабної гри з серії – Corsairs Legacy: Naval Mission.