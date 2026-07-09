Критики хвалять Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

8 липня спало ембарго на публікацію рецензій ремейку культової Assassin’s Creed IV: Black Flag від Ubisoft. Гра отримала 84 бали на Metacritic на основі 68 рецензій та 87 балів на OpenCritic на основі 76 рецензій, при цьому гру рекомендують 96% критиків. Для порівняння, оригінальна Black Flag наразі має 88 балів на Metacritic та 85 балів на OpenCritic, хоча рекомендували її 91% журналістів.

Журналісти відзначають дбайливе ставлення розробників до сильних сторін оригіналу, технічні покращення та велику кількість нового контенту. Втім, не всі рецензії суто захвальні — Eurogamer поставив грі лише 3 зірки з 5, зазначаючи, що на кожну позитивну зміну припадає щось негативне, а GamesRadar (7/10) написав про невдалу спробу розробників знайти золоту середину між вірністю оригіналу та бажанням додати щось нове.

Реліз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced відбудеться 9 липня на ПК, PS5 та Xbox Series X|S. В українському Steam гру можна придбати за 1799 грн за стандартне видання та за 2099 грн за Deluxe-версію, яка додає унікальні предмети для корабля та набір Master Assassin Charter Pack зі спеціальним костюмом і зброєю.