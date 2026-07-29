LG навчила телевізори показувати кіно так, як задумала студія

LG Electronics та Prime Video оголосили про спільну ініціативу, приурочену до стримінгової прем’єри фільму «Володарі Всесвіту». У межах співпраці на телевізорах компанії з’явилися дві нові функції — режим зображення «Оригінал автора» та голосова команда для пульта Magic Remote.

Режим, яким керує студія

Ключова новинка — режим зображення «Оригінал автора», який у LG називають першим у галузі налаштуванням зображення для стримінгового контенту. Його відмінність від поширеного FILMMAKER MODE полягає в підході: якщо той переважно вимикає додаткову обробку зображення, то новий режим використовує конкретні параметри, задані студією та творцями контенту. Йдеться про деталізацію в тінях, баланс кольорів, зменшення шуму й обробку руху.

Функція доступна не на всій лінійці: її отримали лише серії OLED evo W6, G6 і C6 2026 модельного року. За обробку зображення в них відповідає процесор α11 4K Gen 3 із 12-бітною обробкою, підтримуються формати Dolby Vision і Dolby Atmos.

Голосова команда замість пошуку

Друга функція пов’язана з пультом Magic Remote: фраза «Я маю силу», відсилання до культової репліки Хі-Мена, запускає пошук фільму, додаткових матеріалів і пов’язаного контенту на Prime Video та виводить їх на екран. Команда працює на смарт-телевізорах LG під керуванням webOS 23 або новішої версії й підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку. Українською функція наразі не заявлена.

Функція Де працює Режим «Оригінал автора» LG OLED evo W6, G6, C6 (2026) Голосова команда Magic Remote смарт-телевізори LG на webOS 23+

Про фільм

Стрічку «Володарі Всесвіту» зняв режисер Тревіс Найт — це ігрове переосмислення франшизи 1980-х. За сюжетом, після 15 років розлуки Меч Сили повертає принца Адама до Етернії, захопленої Скелетором; разом із Тілою та Дунканом він стає Хі-Меном. Фільм уже доступний на Prime Video.

«Завдяки режиму зображення “Оригінал автора” та інтерактивній функції пульта Magic Remote ми пропонуємо шанувальникам нові способи взаємодії зі світом “Володарів Всесвіту”», — прокоментував Кріс Джо, керівник Центру бізнесу платформи webOS у LG.

Наразі невідомо, чи стане режим «Оригінал автора» доступним для іншого контенту Prime Video та інших студій, чи залишиться разовою маркетинговою інтеграцією.