LG навчила телевізори показувати кіно так, як задумала студія

LG Electronics та Prime Video оголосили про спільну ініціативу, приурочену до стримінгової прем’єри фільму «Володарі Всесвіту». У межах співпраці на телевізорах компанії з’явилися дві нові функції — режим зображення «Оригінал автора» та голосова команда для пульта Magic Remote.
Режим, яким керує студія
Ключова новинка — режим зображення «Оригінал автора», який у LG називають першим у галузі налаштуванням зображення для стримінгового контенту. Його відмінність від поширеного FILMMAKER MODE полягає в підході: якщо той переважно вимикає додаткову обробку зображення, то новий режим використовує конкретні параметри, задані студією та творцями контенту. Йдеться про деталізацію в тінях, баланс кольорів, зменшення шуму й обробку руху.
Функція доступна не на всій лінійці: її отримали лише серії OLED evo W6, G6 і C6 2026 модельного року. За обробку зображення в них відповідає процесор α11 4K Gen 3 із 12-бітною обробкою, підтримуються формати Dolby Vision і Dolby Atmos.
Голосова команда замість пошуку
Друга функція пов’язана з пультом Magic Remote: фраза «Я маю силу», відсилання до культової репліки Хі-Мена, запускає пошук фільму, додаткових матеріалів і пов’язаного контенту на Prime Video та виводить їх на екран. Команда працює на смарт-телевізорах LG під керуванням webOS 23 або новішої версії й підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку. Українською функція наразі не заявлена.
|Функція
|Де працює
|Режим «Оригінал автора»
|LG OLED evo W6, G6, C6 (2026)
|Голосова команда Magic Remote
|смарт-телевізори LG на webOS 23+
Про фільм
Стрічку «Володарі Всесвіту» зняв режисер Тревіс Найт — це ігрове переосмислення франшизи 1980-х. За сюжетом, після 15 років розлуки Меч Сили повертає принца Адама до Етернії, захопленої Скелетором; разом із Тілою та Дунканом він стає Хі-Меном. Фільм уже доступний на Prime Video.
«Завдяки режиму зображення “Оригінал автора” та інтерактивній функції пульта Magic Remote ми пропонуємо шанувальникам нові способи взаємодії зі світом “Володарів Всесвіту”», — прокоментував Кріс Джо, керівник Центру бізнесу платформи webOS у LG.
Наразі невідомо, чи стане режим «Оригінал автора» доступним для іншого контенту Prime Video та інших студій, чи залишиться разовою маркетинговою інтеграцією.