Звір, у якого все добре: як руда лисиця захоплює світ — від Арктики до українських міст

Чим звичайна руда лисиця відрізняється від решти лисиць планети? Тим, що це велика руда всезнайка. На будь-яке питання еволюції в неї готова відповідь, а якщо відповіді раптом немає — дайте їй трохи часу, і вона неодмінно щось вигадає. Поки інші види скаржаться на зміни клімату й наступ людини, руда лисиця методично розширює володіння — і робить це з таким успіхом, що захоплення світу можна вважати справою вирішеною.

Від Полярного кола до напівпустелі

Ареал рудої лисиці ширший, ніж у будь-якої іншої лисиці на планеті. Ліси, степи, тундра, гори, напівпустелі Африки — скрізь ця хитрунка знайшла спосіб не просто вижити, а впевнено конкурувати з місцевими видами, включно з іншими лисицями. На Крайній Півночі руді останніми десятиліттями поступово витісняють песців, яким потепління вийшло боком, а лисицям — на користь.

Північні популяції мають цілий арсенал адаптацій. Крім розкішної теплої шуби й облаштованих нір, у них працюють особливі гени регуляції ваги: у часи достатку північні лисиці гладшають швидше за південних родичок, а в голод худнуть повільніше. А коли стає зовсім скрутно, лисиця просто пакує валізи — у пошуках кращих мисливських угідь північні звірі проходять до 600 кілометрів.

Африканські лисиці — протилежність у всьому. Вони суворо осілі, шерсть коротша й рідша, вуха величезні, активність — присмеркова й нічна. А найцікавіше, що гени, які покращують водно-сольовий обмін у безводному кліматі, вони примудрилися… позичити у фенеків — через гібридні шлюби, що зрідка трапляються між видами. Еволюційне піратство в чистому вигляді.

Меню без обмежень

Раціон у лисиці під стать географії. Основа, від якої не відмовиться жодна лисиця світу, — дрібні гризуни. Заради них плутовка опанувала цілий репертуар: засідки, переслідування і, звісно, знамените мишкування. Довге прислухання, прицілювання, ефектний стрибок свічкою — і ось посеред замету стирчить рудий стовпчик з полівкою в зубах. Взимку на українських полях цю виставу можна спостерігати наживо.

Якщо гризунів бракує, у хід ідуть зайці, птахи й пташині яйця, за якими лисиця здатна навіть видертися на дерево. Задокументовані напади на новонароджених косуль і навіть один випадок викрадення вовченяти просто з лігва — зухвалість рівня «бос фінального рівня». Комахи від безневинних жуків до ос і шершнів теж ідуть у залік. А на відміну від котів, яким подавай м’ясо під м’ясним соусом, лисиця спокійно урізноманітнює меню фруктами, овочами й соковитими коренеплодами. Ну й сміттєзвалища, звісно, — куди ж без них.

Новий фронт — міста

Останні десятиліття лисиці підбирають ключі до середовища, яке створила сама людина. У містах вони вчаться полювати на щурів, харчуватися покидьками, знаходити сховки в забудові й правильно поводитися з людьми. Найкомфортніше руді почуваються в європейських містах — лондонські лисиці давно стали місцевим мемом, — але й українські мегаполіси вже в процесі освоєння: у київських лісопарках, на Трухановому острові чи околицях спальних районів рудих бачать дедалі частіше.

Найцікавіше, що місто змінює лисиць буквально на очах науковців. Міські звірі сміливіші й схильніші до ризику, а зовні в них коротші щелепи й більший об’єм мозку — еволюція в прямому ефірі, за якою можна спостерігати з вікна.

Важлива українська ремарка: попри всю чарівність, підгодовувати міських лисиць і тим паче чіпати їх не варто. В Україні лисиця залишається головним переносником сказу серед диких тварин, і надто довірлива поведінка звіра може свідчити не про дружелюбність, а про хворобу. Милуємося на відстані.

Лисиця на дивані

У домівки лисиці проникли теж — щоправда, не своїм ходом, а завдяки знаменитому експерименту з одомашнення, розпочатому 1959 року в новосибірському інституті. Уже за перше десятиліття селекції дослідники отримали ручних лисиць, які змінилися настільки, що почали довіряти людині власне потомство. Показовий контраст: усі спроби вдруге одомашнити вовка провалилися — навіть у десятому поколінні звірі залишалися агресивними й непередбачуваними. Лисиця ж і тут знайшла відповідь на виклик еволюції — як, зрештою, і завжди.

Нагадаємо, дива адаптації трапляються й у значно тендітніших створінь. Раніше ми писали, навіщо метелики збираються зграйками на калюжах і що вони там насправді п’ють.