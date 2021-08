Як зробити старі iPhone швидше: знайдено простий і хитрий спосіб

Старі Apple iPhone можна прискорити на 10% простою зміною регіону в налаштуваннях на Францію. На функціональності це ніяк не відіб’ється, але телефон буде працювати швидше, оскільки в цій країні Apple заборонено сповільнювати старі моделі iPhone під загрозою великих штрафів.





Друге життя старих iPhone

Старі моделі смартфонів iPhone, які Apple уповільнює нібито через зношення батареї, виявилося можливим змусити працювати швидше. Як пише Gizchina, для цього достатньо змінити регіон в базових налаштуваннях пристрою.

Щоб смартфони Apple п’ятирічної давності (і більш старі) могли використовувати весь потенціал «заліза», потрібно в налаштуваннях регіону вибрати Францію. У ряді випадків це дозволяє підвищити продуктивність пристрою на 5-10%, що підтверджується бенчмарками.

Як приклад портал Gizchina привів смартфон iPhone 7, який вийшов п’ять років тому, у вересні 2016 року. За сучасними мірками це застаріла модель, хоча Apple все ще підтримує її, випускаючи для неї оновлення iOS.

Віртуальне переміщення iPhone до Франції не тільки прискорить його, але і позбавить від попереднього встановлення “українського” ПЗ

Якщо протестувати iPhone 7 в популярному бенчмарку GeekBench без зміни регіону, то він видасть трохи більше 286,6 тис. балів. Якщо ж вибрати в налаштуваннях Францію, то при ті самі умови тестування підсумкова кількість балів виросте до більш ніж 298,3 тис.

Майже універсальний спосіб

Махінації із зміною регіону працюють з більшістю старих моделей iPhone. У бенчмарку AnTuTu різниця в продуктивності теж буде помітною.

У ряді випадків «переїзд» до Франції здатний прискорити не тільки iPhone, але і планшети iPad. З іншого боку, на швидкості роботи нових смартфонів серії iPhone 12 зразка 2020 року зміна регіону не відбивається. Фахівці прийшли до висновку, що політика Apple по уповільненню своїх смартфонів на ці пристрої поки не поширюється.

Зміна регіону сама по собі майже ні на що не впливає. Смартфон збереже свою функціональність. Власники Android-смартфонів теж нерідко змінюють регіони на своїх пристроях, особливо на мобільниках Xiaomi. Зміна цього налаштування дозволяє відкривати нові функції. Наприклад, на фаблеті Mi Max 3 зміна регіону з України на Індонезію включає можливість розблокування телефону по обличчю і дозволяє змінювати налаштування системних шрифтів.

Чому саме Франція

Позитивному впливу зміни регіону на продуктивність старих iPhone їх власники зобов’язані владі Франції. На початку 2020 року вони оштрафували Apple за те, що та навмисне сповільнювала продуктивність своїх мобільників, не попереджаючи про це самих користувачів.

Наочна різниця в продуктивності. «Французький» iPhone – справа

Штраф склав 25 млн євро. Претензії торкнулися прошивок iOS 10.2.1 і 11.2, які без видимих ​​причин почали сповільнювати смартфони iPhone 6, iPhone SE і iPhone 7. При цьому відкотитися на попередні версії iOS Apple не дозволяла. В результаті користувачам доводилося або змиритися з «гальмуючим» смартфоном, або замінити в ньому акумулятор, до того ж за свій рахунок. Інші вважали за краще міняти смартфон цілком, і не завжди їх вибір знову падав на продукцію Apple.

Штраф Apple виписало Головне управління з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством (DGCCRF) у Франції. Його представники заявили, що те, як вчинила Apple, можна розцінити як введення покупців в оману. В результаті Apple зобов’язали не тільки виплатити штраф, а й опублікувати на своєму сайті прес-реліз про те, що сталося.

Тепер Apple більше не «ріже» продуктивність старих iPhone у Франції, щоб уникнути необхідності платити нові штрафи. Цим і зумовлена ​​працездатність лайфхаку зі зміною регіону саме на цю країну.

Навіщо Apple сповільнювала iPhone

Скандал з уповільненням старих смартфонів Apple розгорівся в 2017 році. Компанія впровадила в iOS нову функцію, яка знижувала загальну продуктивність пристроїв у міру зношення акумулятора, але «забула» попередити про це споживачів.

Надалі компанія розповіла про нову «функцію» і запевнила, що вона була додана в iOS на благо самих користувачів. За рахунок неї iPhone міг не втрачати автономність і працювати від акумулятора, що почав деградувати майже так само, як і від нового.

Таке пояснення абсолютно не влаштувало користувачів. Apple зіткнулася з колосальною кількістю судових позовів, в тому числі і колективних. Наприклад, в кінці грудня 2017 року одна з власниць iPhone, які потрапили під уповільнення, звернулася до суду з позовом проти Apple на суму в $ 1 трлн.

Уповільнення iPhone вилилося для Apple в масштабні фінансові втрати, і справа тут зовсім не в 25-мільйонному штрафі у Франції. У березні 2020 році GSMinfo писав, що у справі про уповільнення iPhone їй довелося виплатити $ 500 млн в рамках судової угоди по колективному позову. В цей загальний позов були об’єднані десятки користувачів.

Уповільнювати свої смартфони Apple почала з моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, а також iPhone SE першого покоління. Нововведення з’явилося в прошивці iOS 10.2.1, а з появою апдейта 11.2 в список смартфонів, що підлягають уповільненню Apple додала iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

Скандал навколо нової функції змусив Apple дозволити користувачам самостійно приймати рішення про уповільнення iPhone. Таку можливість вона надала їм в прошивці 11.3, яка вийшла в березні 2018 року. Тепер користувачі могли повністю відключити уповільнення своїх iPhone, пожертвувавши їх автономністю.

Однак повністю відмовлятися від уповільнення iPhone Apple не стала. У вересні 2019 року вона додала цю «особливість» в свої мобільники 2018 модельного року – в iPhone XS і XS Max, а також в iPhone XR. Можливість відключення цієї функції в налаштуваннях залишилася.