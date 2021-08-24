Чому одні люди багаті, а інші ні: психологія грошей

Прийнято вважати, що рівень фінансового благополуччя людини закономірно виникає з навколишнього соціально-економічного середовища і зовнішніх обставин, в яких вона живе.





Але, як показують численні дослідження, вміння (або навпаки, невміння) забезпечити собі комфортне, матеріально успішне життя обумовлюється в першу чергу властивостями характеру. І головною тут є різниця психологічних установок – орієнтована людина на щасливе благополучне життя або на елементарне виживання. Саме від цього в першу чергу залежить, буде вона добре заробляти чи ні.

Людина з установкою на бідність

Людина з установкою на бідність, як правило, не може уявити, як це – коли на банківському рахунку лежить солідна сума, і можна дозволити собі жити на широку ногу. І це навіть не тому, що вона не хоче багато заробляти; хотіти щось вона, може, і хоче, ось тільки в її уяві фінансове благополуччя і комфортне життя – це як щось з іншої планети, як якась дивина, яка ніяк не вписується в її світовідчутті.

Таке сприйняття грошей і великого заробітку призводить до того, що людина починає уникати можливостей, завдяки яким її дохід може відчутно вирости. Вона просто не знає, що робити з великими грошима і як вирішувати, на що їх витратити, тому підсвідомо вибирає малооплачувану роботу, але зі стабільним доходом.

Люди з установкою на бідність бояться ризикувати і вважають за краще стабільність – рідко змінюють роботу, не прагнуть до кар’єрного підвищення і не беруть участі в нових проектах, навіть тих, що обіцяють гарантований хороший заробіток. Якщо ж така людина і вирішується змінити роботу, то, як правило, шукає таку ж посаду з тим же колом обов’язків і відповідальності, з такою ж зарплатою, і не вірить в те, що вона може бути гідною більшого.

Відмінна риса людини з установкою на бідність: коли їй не вистачає грошей, вона починає економити, тобто фокусує увагу на тому, щоб максимально урізати свої витрати.

І навіть коли така людина живе в країні з сприятливою соціально-економічною обстановкою, вона вважає за краще «сидіти на пільгах», не розглядаючи можливості, які дозволили б їй заробляти гроші, які набагато перевищують розмір одержуваної допомоги.

Людина з установкою на багатство

Зовсім інша справа – людина з установкою на багатство. Вона швидко обростає потрібними і корисними зв’язками і контактами, професійно зростає і розвивається, періодично вчиться чомусь новому (відвідує спеціалізовані курси, отримує другу освіту і т.д.). Вона може легко змінити роботу, причому на більш вигідну, і робить це не «методом тику», а шляхом ретельного аналізу поточного ринку праці з урахуванням затребуваності своїх навичок і умінь.

Коли така людина відчуває, що досягла межі в поточній професійній сфері, вона знаходить собі нове захоплення, яке з часом також стає роботою, причому прибутковою. Тому нерідко буває, що люди, орієнтовані на високий заробіток, вважають за краще піти з грошової, але вже обридлої роботи, на нову, більш цікаву, яка в їхньому випадку незабаром починає приносити чималий і стабільний дохід.

Орієнтовані на багатство люди можуть не тільки легко і швидко змінити місце роботи, але і придумати свій власний бізнес, не боячись почати свою справу з нуля. Іноді такі люди навіть здатні, що називається, кинути все і поїхати на край світу, але навіть там знайти спосіб добре заробляти, завдяки впевненості в своїх силах і позитивному настрою.

Відмінна риса людини з установкою на багатство: коли їй не вистачає грошей, вона прагне заробляти більше, тобто зосереджує зусилля на можливості збільшення доходу.

Що в підсумку

Таким чином, можна зробити висновок, що бідність і багатство – не в обставинах, а в голові. В думках, установках, світогляді. Заробіток, ледве-ледве дозволяє зводити кінці з кінцями, або високий дохід – не стільки вплив випадку і зовнішнього середовища, скільки усвідомлений вибір людини відповідно до її життєвої позиції.

Безперечно, фінансове благополуччя і надійний матеріальний тил значно спрощують і прикрашають життя. Можливість дозволити собі спонтанну подорож в будь-який куточок світу, купити VIP-квиток на концерт улюбленого гурту, зробити щедрий подарунок близькій людині і т.д. – все це робить життя яскравим, змістовним і повноцінним. А відсутність болісного вибору між, наприклад, візитом до стоматолога і покупкою нового взуття, безсумнівно, дуже підвищує якість життя.

Примітно, що і заможні, і малозабезпечені люди часто живуть в одному і тому ж соціальному середовищі і трудяться в одній професійній сфері. Але якщо дві людини займаються однаковою справою і, починаючи в рівних умовах, приходять до різного фінансового результату, значить, є велика різниця в їх психологічному настрої.

Фінансово успішні люди в більшості своїй не володіють якимись більш яскравими талантами і здібностями в порівнянні з іншими, вони просто вміють не упускати можливості і «брати від життя все» в хорошому сенсі слова. Тобто і себе реалізувати, і принести користь іншим людям, і добре на цьому заробити. Доказом тому є успішні бізнесмени, які вміють заробляти (причому абсолютно чесним шляхом) великі гроші навіть в період серйозних економічних криз.

Чи можливо змінити своє мислення і почати добре заробляти?

Як мінімум теоретично, звичайно, можливо. Головним тут є налаштування на успіх, а також впевненість у своїх силах і можливостях. Думки про матеріальні блага, гроші і атрибути багатства повинні бути тільки позитивними, без всяких деструктивних установок на кшталт «гроші – бруд», «від трудів праведних не побудуєш палат кам’яних», «не жили заможно – годі й починати» і т.д. І, зрозуміло, необхідні активні дії по втіленню своєї фінансової мрії в реальність – в поєднанні з позитивним настроєм вони обов’язково принесуть свої плоди.