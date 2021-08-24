Ми живемо чи існуємо в симуляції, створеній кимось навколо нас?

Є такий вислів – «живе повним життям». Що криється за ним? Так кажуть про людину, яка домагається визнання, любить і ненавидить, тобто живе в повному сенсі цього слова. Але у декого починають з’являтися сумніви щодо того, чи живемо ми в реальності, або ж існуємо в грандіозній симуляції, створеній кимось навколо нас?! Наскільки самостійний кожна людина? Що стоїть за кожним з нас?





Сумніви ці почали з’являтися далеко не вчора. Вперше їх озвучив мислитель 17 століття Декарт. Найбільш же яскравим прикладом таких сумнівів став всім відомий фільм «Матриця». Втім, це не єдина картина, в якій висловлюються думки про те, що світ навколо нас не має нічого спільного з реальністю. Є ще фільм «Вільний хлопець» (Головний герой), де головну роль грає Райан Рейнольдс. Людина на ім’я Гай постає як «неігровий персонаж в грі з відкритим світом». Все це може бути застосовано і до кожної людини, яка живе сьогодні …

Ідеї ​​про те, що люди живуть за визначеними певними програмами правилами, приходила в голови відомих сучасних філософів. Але вони по-різному оцінювали роль людини і її мозку. Одні схилялися до ймовірності того, що люди, будучи простими моделями, повністю контролюються програмами. Інші ж дотримувалися позиції, де людина мала деяку самостійність у прийнятті локальних рішень, обмежену рамками все тих же програм. Це визначає їх думку на питання про те, чи є в людини свобода волі чи ні.

У фільмі у героя на ім’я Гай немає свободи волі. Його дії і думки повністю контролює комп’ютер, який робить мільйони обчислювальних операцій в секунду. Якщо ж прийняти за істину те, що наші думки і дії контролюються біопроцесами мозку, то людина не стає більш самостійною, ніж в разі контролю з боку комп’ютера. Таким чином, людям в будь-якому разі не дістати свободи волі і міркування про те, в симуляції ми живемо або в реальному житті втрачають будь-який сенс.

Фільм зачіпає і такий важливий людський аспект як свідомість. Є думка, що вона притаманна тільки людині, а, точніше, її мозку. Це наводить на думку про те, що свідомість властива тільки біологічному мозку. З іншого боку немає жодного доказу того, що свідомістю не може володіти синтетичний мозок. Якщо доказів цього немає, то це потенційно можливо. Якщо у штучного інтелекту є свідомість, то він може відчувати і переживати. Це провокує ряд, в тому числі і юридичних, проблем.