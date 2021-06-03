Як шахраї виманюють гроші в довірливих українців: небезпека чекає біля банкоматів

Шахраї не дрімають і постійно знаходяться в стані полювання і пошуку своїх жертв. У громадян сьогодні крадуть гроші з розрахункових рахунків і банківських карт і в онлайн, і в офлайн режимі.





Є шахраї, які через інтернет або по телефон крадуть гроші з банківських рахунків і банківських карт довірливих громадян. Часто жертви в таких випадках діють необачно і самі повідомляють шахраєві потрібні йому відомості для зняття грошей з рахунку.

Але є і офлайн шахраї, які пасуться біля банкоматів в очікуванні неуважних або довірливих власників банківських карт.

Сьогодні ми перерахуємо – що ні в якому разі не варто робити власнику банківської карти під час її обслуговування банкоматом.

Банкомат в безлюдному місці – небезпечно

Сьогодні банки намагаються розміщувати свої банкомати в місцях масового скупчення народу, магазинах, торгових центрах. Але буває і так, що банкомат вбудований в стіну будівлі в не дуже прохідному місці. Наприклад, такі банкомати можна часто зустріти в невеликих провінційних містечках і селищах.

В цьому випадку, при обслуговуванні в такому терміналі, Вам потрібно бути гранично обережними і, по-перше, попередньо уважно подивитися – чи немає на панелі банкомату будь-яких підозрілих змін і пристосувань. Шахраї ставлять поверх зчитувача карт своє мініатюрне пристосування, яке передає їм дистанційним способом всі параметри банківської карти.

Отримавши такі відомості, шахраї потім без проблем знімають гроші зі зламаної таким способом банківської карти або здійснює за допомогою неї інтернет-покупки.

По-друге, потрібно бути гранично обережними, якщо Ви ввечері знімаєте грошову суму з банкомату, розташованого в безлюдному місці. Останнім часом почастішали випадки розбійних нападів на громадян прямо біля банкоматів.

Хтось залишив гроші в банкоматі – не беріть

Ви підходите до банкомату і бачите, що в терміналі залишилися чиїсь гроші – їх хтось просто забув. «Ну і роззява» – думаєте Ви, і кладете собі в кишеню несподівану знахідку.

Але за законом вважається, що Ви не знайшли гроші, а привласнили чужі.

На виході з приміщення, де розміщений банкомат, Вас вже чекає шахрай, що спеціально залишив в осередку банкомату кілька тисяч гривень перед тим, як Ви до нього підійшли. Людина говорить Вам, що бачила, як Ви привласнили собі його гроші і це зафіксувала камера банкомату.

На її думку це крадіжка і кримінальний злочин, але вона готова пробачити Вас і не дзвонити в поліцію, якщо Ви загладите свою провину і добровільно дасте йому ще, наприклад 2 000 гривень.

Зазвичай люди не особливо горять бажанням мати справу з поліцією, та ще й при таких обставинах, коли вони дійсно порушили закон. 2 000 гривень за спокійний вечір не в відділі поліції – цілком розумна ціна. На цьому і будується алгоритм дії шахраїв.

Чужа банківська карта в банкоматі – небезпечна знахідка

Точно така сама історія відбувається в тому випадку, якщо Ви побачили в банкоматі забуту кимось банківську карту і забрали її собі. Такий прийом теж будується на тому, що як тільки Ви відійдете від банкомата, перед Вами з’явиться власник цієї банківської карти, запропонує разом з Вами підійти і перевірити баланс на ній і потім заявить – що на карті, нібито, не вистачає грошей, які Ви вкрали.

Часто одночасно з «потерпілим» з’являються ще й його свідки-родичі (а в дійсності – подільники шахрая), які починають галасувати і кричати, що на карті було, наприклад 20 000 гривень, а стало 10 000 гривень і Ви – злодій, що вкрав відсутню суму.

Потім Вас відведуть в сторону і скажуть – або поліція і розслідування скоєної крадіжки, або віддайте «наші гроші».

Оскільки в подібному випадку у людини дійсно на руках побувала чужа банківська карта, у неї обгрунтовано з’являються підозри, що її можуть звинуватити в крадіжці. Як правило така людина готовий віддати свої гроші заради погашення конфлікту.