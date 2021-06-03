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Названо кращі серед безкоштовних додатків для очищення смартфона від мотлоху

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Нестача вільної пам’яті на смартфоні може привести до сумних наслідків. Він почне гальмувати, зависати і задоволення від користування таким девайсом буде мало. Щоб уникнути подібної ситуації, потрібно своєчасно видаляти непотрібні і тимчасові файли, які створюються під час роботи ОС. Робити це вручну не дуже зручно, краще скористатися спеціальним додатком. Зараз розповімо про найякісніших варіантах.


№5 – AVG Cleaner

AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно
AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно
Завантажити QR-Code
AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно
Developer: AVG Mobile
Price: Free
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot
  • AVG Cleaner: Ускорение телефона, Очистка бесплатно Screenshot

Максимально проста у використанні утиліта від розробника антивірусу. Сміття видаляється натисканням всього однієї кнопки, відбувається це швидко. Додаток енергоефективний і добре оптимізований, за рахунок чого адекватно функціонує навіть на слабких пристроях.

№4 – Avast Cleanup

Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация
Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация
Завантажити QR-Code
Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация
Developer: Avast Software
Price: Free
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot
  • Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация Screenshot

Як і у попереднього конкурсанта в Avast Cleanup очищення системи починається після натискання всього однієї кнопки. Програма видаляє кеш, залишкові файли і інше сміття. Зручний софт і за рахунок вбудованого менеджера додатків. Також з його допомогою можна видаляти схожі один на одного знімки, щоб заощадити пам’ять.

№3 – Safe Security

Safe Security Aнтивирус
Safe Security Aнтивирус
Завантажити QR-Code
Safe Security Aнтивирус
Developer: Safe Security Develop
Price: Free
  • Safe Security Aнтивирус Screenshot
  • Safe Security Aнтивирус Screenshot
  • Safe Security Aнтивирус Screenshot
  • Safe Security Aнтивирус Screenshot

Safe Security за своєю природою антивірус, але в ньому є і вбудований інструмент для видалення сміття. Порівняння з конкурентами програма виграє за рахунок того, що практично не навантажує залізо телефону, а тому встановити її можна навіть на старий апарат. Серед іншого функціоналу Safe Security виділяють: можливість блокувати повідомлення від додатків, а також поставити пароль на власні файли.

№2 – Go Speed

Super Clean - ракета-носитель & уборщик
Super Clean - ракета-носитель & уборщик
Завантажити QR-Code
Super Clean - ракета-носитель & уборщик
Developer: egostudio
Price: Free
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot
  • Super Clean - ракета-носитель & уборщик Screenshot

Go Speed ​​зручний тим, що крім сміття з його допомогою можна видаляти додатки. У тому числі і встановлені. До того ж, у програмі є доступне зведення по тому, як часто запускається та чи інша програма. Ця інформація допоможе власнику визначити софт, який займає зайве місце на флеш-накопичувачі.

№1 – CCleaner

CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно
CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно
Завантажити QR-Code
CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно
Developer: Piriform
Price: Free
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot
  • CCleaner: очистка мусора и оптимизация, бесплатно Screenshot

CCleaner – найпопулярніша в своєму роді програма. У неї шалено простий інтерфейс, в якому можна розібратися вже при першому запуску, а кнопка для очищення сміття доступна на панелі повідомлень – навіть не доведеться заходити в програму, щоб натиснути її. Софт вміє очищати кеш додатків, історію браузера, залишкові файли та інший непотріб. Коротше кажучи, в цьому питанні у CCleaner конкурентів немає.

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