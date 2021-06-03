Названо кращі серед безкоштовних додатків для очищення смартфона від мотлоху

Нестача вільної пам’яті на смартфоні може привести до сумних наслідків. Він почне гальмувати, зависати і задоволення від користування таким девайсом буде мало. Щоб уникнути подібної ситуації, потрібно своєчасно видаляти непотрібні і тимчасові файли, які створюються під час роботи ОС. Робити це вручну не дуже зручно, краще скористатися спеціальним додатком. Зараз розповімо про найякісніших варіантах.





№5 – AVG Cleaner

Максимально проста у використанні утиліта від розробника антивірусу. Сміття видаляється натисканням всього однієї кнопки, відбувається це швидко. Додаток енергоефективний і добре оптимізований, за рахунок чого адекватно функціонує навіть на слабких пристроях.

№4 – Avast Cleanup

Як і у попереднього конкурсанта в Avast Cleanup очищення системи починається після натискання всього однієї кнопки. Програма видаляє кеш, залишкові файли і інше сміття. Зручний софт і за рахунок вбудованого менеджера додатків. Також з його допомогою можна видаляти схожі один на одного знімки, щоб заощадити пам’ять.

№3 – Safe Security

Safe Security за своєю природою антивірус, але в ньому є і вбудований інструмент для видалення сміття. Порівняння з конкурентами програма виграє за рахунок того, що практично не навантажує залізо телефону, а тому встановити її можна навіть на старий апарат. Серед іншого функціоналу Safe Security виділяють: можливість блокувати повідомлення від додатків, а також поставити пароль на власні файли.

№2 – Go Speed

Go Speed ​​зручний тим, що крім сміття з його допомогою можна видаляти додатки. У тому числі і встановлені. До того ж, у програмі є доступне зведення по тому, як часто запускається та чи інша програма. Ця інформація допоможе власнику визначити софт, який займає зайве місце на флеш-накопичувачі.

№1 – CCleaner

CCleaner – найпопулярніша в своєму роді програма. У неї шалено простий інтерфейс, в якому можна розібратися вже при першому запуску, а кнопка для очищення сміття доступна на панелі повідомлень – навіть не доведеться заходити в програму, щоб натиснути її. Софт вміє очищати кеш додатків, історію браузера, залишкові файли та інший непотріб. Коротше кажучи, в цьому питанні у CCleaner конкурентів немає.