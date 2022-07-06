Xiaomi презентує додаток Leica Camera: його можна встановити на будь-який смартфон

Разом з оновленим флагманом Xiaomi 12S, який отримав просунуту професійну оптику від видатного виробника фото комплектуючих Leica, світ побачив і новий додаток камери.





Тепер Leica Camera стане гідною альтернативою передвстановленому додатку в межах MIUI. Цей застосунок майже повністю дублює базову програму з незначними змінами в інтерфейсі камери на кшталт червоного підсвічування пунктів налаштувань. Ще однією фірмовою ознакою нової камери називають можливість встановлювати водяний знак на контенті, який не відрізняється від того, що формується при використанні преміальних камер під брендом Leica.

Цей логотип потребує значного простору в нижній межі кадру, а не охайно накладається на зображення, як це заведено в інших додатках камери. Окрім безпосередньо логотипа на вотермарк можна додати поточні налаштування камери і нанести назву смартфона, яким зроблено знімок.

За замовчуванням цей додаток камери встановлено лише у свіжі моделі флагманів Xiaomi. Проте якщо ви маєте смартфон на Android, у вас є змога завантажити, встановити та спробувати застосунок, знайшовши його в офіційному Телеграм каналі розробників в форматі APK. Перед встановленням активуйте в налаштуваннях смартфона можливість інсталювати програми зі сторонніх джерел. Додаток може бути встановлено на пристрій будь-якого бренду та версії програмного забезпечення, він не потребує значного простору в пам’яті смартфона та має значну кількість цікавих та сучасних опцій для шанувальників мобільної фотографії.