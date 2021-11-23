В Steam розпочався 48 годинний марафон по українській грі Corsairs Legacy

З моменту анонсу гри в квітні 2021 року, команда проекту Corsairs Legacy раз на два тижні публікувала щоденники розробки, інформуючи аудиторію про прогрес, і у 15-му щоденнику повідомила про розширення команди розробки та перенесення гри на 2022 рік.





Українська студія Mauris інвестувала додаткові кошти у проект, щоб підвищити рівень якості продукту. На даний момент вже реалізовано наземний геймплей, міні гра в кості, і активно ведеться робота над симулятором вітрильників. Гра вийде відразу 7 мовами: українською, англійською, російською, китайською, іспанською, французькою та німецькою.

На початку 2022 року студія презентує повноцінний геймплейний трейлер гри.

Студія Mauris намагається бути максимально відкритою з гравцями, протягом 48 годин на сторінці гри у Steam відбуватиметься марафон (початок о 10:00, 23.11.2021), під час якого керівник проекту – Володимир Бондаренко, продемонструє поточний стан морського геймплею, міні гру Перудо, локації руїн храму у джунглях, порт Бріджтауна.

Мета марафону – розповісти гравцям про прогрес розробки, привернути увагу користувачів майданчика Steam до продукту та відповісти на запитання аудиторії.

Команда озвучила, що у 16-му щоденнику розробки дасть відповіді на запитання аудиторії, отримані в рамках марафону. Команда планує і надалі регулярно інформувати аудиторію гри про прогрес розробки у Steam та на YouTube каналі проекту.

Команда розробників Corsairs Legacy просить усіх бажаючих допомогти грі – тримати вкладку з відкритою трансляцією гри у Steam якомога довше, щоб трансляція мала шанс бути поміченою аудиторією на майданчику Steam.