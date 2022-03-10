Softnews
Google Cloud перестане реєструвати користувачів з Росії
Таке ж рішення ухвалив Amazon Web Services, а Microsoft, що володіє хмарним сервісом Azure, припинила продажі в країні.
«Ми більше не реєструємо нових користувачів Google Cloud у Росії. Ми уважно спостерігатимемо за розвитком подій», — повідомила компанія Insider. У Білорусі сервіс продовжить працювати як завжди.
10 березня Google також відключила покупки та оплату підписок у Play Store через проблеми з платежами.
9 березня реєстрацію нових клієнтів із Росії та Білорусії заборонила хмарна платформа Amazon Web Services.
Продажі товарів та послуг у Росії припинила і Microsoft. Компанія також має власний хмарний сервіс — Azure.