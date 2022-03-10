Softnews

Google Cloud перестане реєструвати користувачів з Росії

10.03.2022
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Google Cloud

Таке ж рішення ухвалив Amazon Web Services, а Microsoft, що володіє хмарним сервісом Azure, припинила продажі в країні.


«Ми більше не реєструємо нових користувачів Google Cloud у Росії. Ми уважно спостерігатимемо за розвитком подій», — повідомила компанія Insider. У Білорусі сервіс продовжить працювати як завжди.

10 березня Google також відключила покупки та оплату підписок у Play Store через проблеми з платежами.

9 березня реєстрацію нових клієнтів із Росії та Білорусії заборонила хмарна платформа Amazon Web Services.

Продажі товарів та послуг у Росії припинила і Microsoft. Компанія також має власний хмарний сервіс — Azure.

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10.03.2022
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