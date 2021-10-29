Facebook змінює назву на Meta Що за «метасвіт» створює Цукерберг?

На заході для розробників Facebook автор Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг материнської компанії Facebook Inc. Тепер вона носитиме назву Meta , яка на думку мільярдера, повніше охоплює всі аспекти її діяльності, а не викликає асоціації з одним продуктом.





Цукерберг заявив, що Meta стане інноватором у галузі технологій, що об’єднують людей. Зараз це величезна корпорація, яка не лише тримає в руках головну соціальну мережу, а й володіє Instagram та WhatsApp. Вона також багато інвестує у віртуальну реальність, про що свідчить придбання Oculus та купівля багатьох інших перспективних технологічних стартапів.

Основні майданчики – Facebook, Instagram і WhatsApp продовжать існувати під колишніми назвами, Meta їх розвиватиме, паралельно розробляючи «метавсесвіт» та пристрої, розраховані на використання в ньому.

До сонця віртуальної реальності, що сходить

Марк Цукерберг називає Meta компанією «метавсесвітом», хоч би що це означало. У нього дуже амбітне бачення того, як люди незабаром будуть спілкуватися один з одним змішуючи реальне життя і доповнену реальність. Meta працює над створенням грандіозного VR-проекту, де кожен матиме свій віртуальний аватар. За оцінками підприємця, до кінця десятиліття її користувачами стануть близько мільярда людей у ​​всьому світі.

Facebook вибрав дуже гарний час для перейменування. Останній місяць представники компанії тільки й робили, що відбивалися від нападів ЗМІ через найбільший скандал The Facebook Papers та збоїв у роботі соцмережі. Зміна назви материнської компанії навряд чи сильно покращить її репутацію серед користувачів та інвесторів, але принаймні дозволить стороннім проектам звільнитися від тягаря, який нині несе основний бренд.

До речі, подібна реструктуризація – не унікальне явище, той же Google ще 2015 року перейменував головну компанію Alphabet. Щоправда, оновлена ​​назва за минулі 6 років так і не стала широко вживаною.