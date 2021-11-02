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Оновлення для OnePlus ламає роботу популярного месенджера

02.11.2021
1 хвилина на прочитання
OnePlus Nord 10 5G

Користувачі смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T тепер можуть завантажити останню версію операційної системи, підготовлену виробником. OxygenOS 11 працювала без особливих нарікань на попередніх пристроях виробника, але у випадку з уже згаданими пристроями не все пішло за планом.


Операційні системи на базі Android 11 були доступні на сьомій та восьмій версіях флагманських смартфонів OnePlus понад рік, тому всі припускали, що оновлення пристроїв 6-го покоління не буде великою проблемою. На жаль, власники цих смартфонів скаржаться на проблеми з роботою WhatsApp.

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Користувачі Twitter і Reddit також повідомляють про свої проблеми, але в чому саме полягає неполадка? Незважаючи на те, що OxygenOS 11 працює стабільно і поки що не викликає жодних проблем, установка його на пристрої серії OnePlus 6 і OnePlus 6T спричиняє втрату медіафайлів WhatsApp . Йдеться як про фотографії та відео, що надсилаються на регулярній основі, так і про ті, що теоретично вже збережені, які користувачі отримали в попередні дні.

«Це смішно», – коментує один із користувачів Twitter. Ну, теоретично, ви все ще можете використовувати програму, але неможливість надсилати мультимедіа чи перевіряти попередні фотографії та відео робить WhatsApp поганим месенджером , особливо в ці часи, коли ми надсилаємо меми щодня. На жаль, все вказує на те, що проблеми триватимуть деякий час, оскільки виробник поки що не відповів на це питання .

Спроби відновити смартфон до заводських налаштувань або використовувати резервну копію не вирішують проблеми, тому наразі залишається чекати відповіді від китайської компанії.

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