Оновлення для OnePlus ламає роботу популярного месенджера

Користувачі смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T тепер можуть завантажити останню версію операційної системи, підготовлену виробником. OxygenOS 11 працювала без особливих нарікань на попередніх пристроях виробника, але у випадку з уже згаданими пристроями не все пішло за планом.

Операційні системи на базі Android 11 були доступні на сьомій та восьмій версіях флагманських смартфонів OnePlus понад рік, тому всі припускали, що оновлення пристроїв 6-го покоління не буде великою проблемою. На жаль, власники цих смартфонів скаржаться на проблеми з роботою WhatsApp.

Any @OnePlus_IN user here? After the latest Oxygen Os 11.1.1.1 update, a LARGE chunk of my pictures/videos have automatically been deleted from my phone gallery + whatsapp. Anyone else faced this? Any solutions? This is ridiculous!

Користувачі Twitter і Reddit також повідомляють про свої проблеми, але в чому саме полягає неполадка? Незважаючи на те, що OxygenOS 11 працює стабільно і поки що не викликає жодних проблем, установка його на пристрої серії OnePlus 6 і OnePlus 6T спричиняє втрату медіафайлів WhatsApp . Йдеться як про фотографії та відео, що надсилаються на регулярній основі, так і про ті, що теоретично вже збережені, які користувачі отримали в попередні дні.

«Це смішно», – коментує один із користувачів Twitter. Ну, теоретично, ви все ще можете використовувати програму, але неможливість надсилати мультимедіа чи перевіряти попередні фотографії та відео робить WhatsApp поганим месенджером , особливо в ці часи, коли ми надсилаємо меми щодня. На жаль, все вказує на те, що проблеми триватимуть деякий час, оскільки виробник поки що не відповів на це питання .

Nothing. They're wasting our time. Asked me to share the details. After details shared, sent one more message and asked me to log a bug and also asked me to visit nearby service center. They could have simply asked me to do it here also. This is how they're wasting our time.

— Rajesh Panchal (@rajeshmpanchal) October 14, 2021