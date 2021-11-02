Криптовалюта Squid Game виявилась шахрайством: користувачі втратили мільйони

Шахрайство у світі криптовалют трапляється дуже часто, але, на жаль, користувачі не роблять висновків з минулих скандалів. Це чудово показано на прикладі токена Squid Game (SQUID), назва якого є прямою відсилкою до популярного серіалу “Гра в кальмара” від Netflix. Криптовалюта швидко набула досить велику популярність, і її ціна росла, поки її творці не вирішили продавати токени. За мить вартість монети впала практично до нуля.





Squid Game — найпопулярніший серіал в історії Netflix, і не дивно, що деякі люди хочуть скористатися його успіхом. Нещодавно ми повідомляли вам про появу криптовалюти SQUID, і не минуло кількох днів, як токен практично помер. 1 листопада 2021 року за кілька годин його ціна зросла приблизно з 38$ до майже 3000 доларів. Це величезний стрибок, який для багатьох більш обізнаних користувачів не міг закінчитися добре, і так і сталось.

Близько 10.35 творці SQUID зважилися на так зване «Витягування килимка». Це відбувається, коли розробники, відповідальні за дану криптовалюту, обмінюють свої токени на реальні гроші, таким чином вилучаючи ліквідність з пулу ліквідності. Таким чином шахраї заробили близько 3,38 млн доларів . В один момент інвестори залишилися практично ні з чим – тепер ціна SQUID становить лише 0,0007 долара.

Варто, однак, зазначити, що з самого початку ця криптовалюта виглядала як типова «афера». Покупці токенів не могли, наприклад, ніде його продати, але дізналися про це лише після покупки. Веб-сайт SquidGame.cash тепер зник, а обліковий запис SquidGameBSC у Twitter обмежено. Щоб було цікавіше, останній був налаштований так, щоб твіти ніяк не можна було коментувати, тож навіть якщо хтось хотів попередити потенційних жертв про шахраїв, у них не було можливості.