Найпопулярніші фішингові листи – коли настав час насторожитися?

Фішинг – це різновид шахрайства в Інтернеті, мета якого – обманом змусити одержувача розкрити конфіденційну інформацію або завантажити шкідливе програмне забезпечення. Багато шахраїв використовують електронну пошту для проведення фішингових атак , і їх методи стають все більш витонченими. Нижче найпопулярніші типи фішингових листів, які дуже хочеться відкрити.





Проблеми з виставленням рахунків

Цей тип фішингових листів може бути складним, оскільки часто виглядає правдоподібно. Поширена тактика: повідомлення, що з вашим онлайн-замовленням виникла проблема, або посилання на оновлення вашої платіжної інформації чи адреси. Завжди перевіряйте адресу відправника, а також листи на наявність орфографічних помилок або підозрілої інформації, і ніколи не переходьте за посиланням, якщо не впевнені у відправнику.

Електронний лист від друга

Якщо хтось із вашого списку контактів був зламаний, ви можете отримати незвичайний електронний лист із його адреси: посилання, рекомендації тощо. Звертайте увагу на будь-які підозрілі листи від друзів із проханням позичити гроші, купити щось для них та ін.

Електронні листи від банку

Завжди двічі перевіряйте URL-адреси, звертайте увагу на орфографічні помилки та пам’ятайте, що ваш банк ніколи не надішле вам електронного листа із запитом особистої інформації. Якщо ви отримали лист із проханням переказати гроші, змінити свій пін-код або паролі, одразу видаліть його та не переходьте за посиланнями.

Листи від державних організацій

Ніякий офіційний державний орган ніколи не проситиме вас вводити особисті дані електронною поштою, і в шахрайських листах можуть спробувати чинити на вас тиск, погрожуючи штрафом або обмежуючи терміни виконання якихось вимог. У разі сумнівів завжди телефонуйте до організації, від імені якої нібито надіслано електронного листа.