Чому коти тулять свій зад господареві в обличчя: це образа або вияв довіри?

Уявіть, що ви спокійно займаєтеся своїми справами, сидячи на дивані, коли раптово підводите очі і стикаєтеся з виглядом … пухнастою котячої… нижньої частини спини, спрямованої прямо у бік вашого обличчя.





Деякі кошатники зараз згадали багато таких ситуацій, чи не так?

Спочатку вам здається, ніби кішка просто схибила, не знає соціальних норм, та й не особливо розуміє, що це непристойно. Але потім ви розумієте: це було не випадково. І як би ви не намагалися відвести погляд від цього видовища, кіт сповнений рішучості продовжувати цю демонстрацію.

Якщо ви досвідчений власник кішок, то цим сценарієм вас точно не здивувати.

Всі коти вважають за необхідне тикати своєю дупою в обличчя людини.

Підставляти свій зад до обличчя господаря – це, на жаль, нормальна поведінка для котів. Хочете вірте, хочете ні, але є кілька логічних причин, чому вони це роблять. Ось що потрібно знати.

Ввічлива взаємодія

Ви навряд чи оціните п’яту точку вашої кішки крупним планом, але ж мурлика цього не знає! Насправді кішки думають, що цим жестом вони роблять вам ласку.

Кішки схожі на собак у тому плані, що вони спілкуються за допомогою запахів. Нюхальна система у кішок дуже сильна, і вони багато в чому покладаються на свій ніс, щоб отримати важливу інформацію про людей, інших тварин та довкілля.

Коли кішка вітає іншу кішку, кожна сторона чемно обнюхує місце біля основи хвоста, де розташовані важливі пахучі залози. Вдихаючи ці потужні запахи, обидві кішки, по суті, підтверджують свою особистість і багато дізнаються одна про одну.

Для кішок таке знайомство нормальне та ввічливе. А вертикально поставлений хвіст і відкритий вигляд їхнього заду означають запрошення до знайомства та спілкування.

Проблема в тому, що кішки не розуміють, що їх нюх у 14 разів сильніший, ніж у їхніх людських супутників. Наші людські носи просто не здатні вловити необхідні тонкі запахи, а коли котячий зад упирається в обличчя, нам це ще й не подобається.

Котячі інстинкти та довіра

Ваша домашня кішка живе в комфорті та безпеці, але вона просто не може ігнорувати базові інстинкти виживання, що вкоренилися в її мозку. Таким чином, довіра є дуже важливим фактором для котів. Річ у тім, що кішки маленькі та вразливі. Щоб захистити себе, вони обережно ставляться до всіх, із ким зближуються. Так вони завжди залишаються напоготові і не люблять повертатися спиною до незнайомців, які для них є потенційною загрозою.

Якщо ваша кішка регулярно підставляє вам свій зад до обличчя, то сміливо можете вважати це компліментом і ознакою дружнього спілкування. Демонструючи цю вразливу область, кішка показує, наскільки вона вам довіряє: вона не турбується про те, що ви завдасте їй шкоди, коли вона відвернеться, вона знає, що ви захистите її, якщо наблизиться зовнішня загроза. Це дружня поведінка, а не образа.

Прийняття пози для ласки

Усі кішки різні, але більшість із них люблять, коли їх пестять: наприклад, чухання за вухами та під підборіддям. Фізичний контакт дуже важливий для котів, і вони не соромляться повідомляти вам, чого вони хочуть і коли вони хочуть.

Упираючись дупою у ваше обличчя, ваша кішка може посилати повідомлення, яке, на її думку, голосно і ясно говорить: «Я в настрої попеститися!» У такому разі кішки дають вам повний доступ до своїх «ерогенних зон» і очікують, що ви знаєте, що робити.

Ваша перша неправильна реакція може спантеличити і навіть засмутити вашу кішку. Не варто відштовхувати та відкидати від себе кішку, яка прийшла просити ласки. Натомість спробуйте запропонувати їй приємне погладжування і подивіться, що станеться.

Підсумки

Наступного разу, коли ваша кішка упирається дупою вам в обличчя, не піддавайтеся бажанню відштовхнути її убік. Зрозумійте, що кішка намагається сказати вам щось важливе. Відповідаючи на котяче спілкування відповідним чином (ласкаючи, говорячи з нею підбадьорливим голосом), ви додаєте ще одну цеглу в міцний фундамент вашої дружби та зв’язку.

Як тільки ви встановите цей зв’язок, ваша кішка може самостійно прибрати свій зад з вашого обличчя. На жаль, ніщо не завадить їй знову зробити цей фінт трохи згодом. Але якщо ви по-справжньому любите свою кішку, то до того, що її дупа знаходиться близько до вашого носа, можна просто звикнути.