Телефон раптово переходить з 4G на 3G: українцям пояснили головні причини

Буває, що смартфон щойно показував 4G або LTE, інтернет працював швидко, сторінки відкривалися без затримок, а вже за кілька хвилин на екрані з’являється 3G. Швидкість одразу падає, відео завантажується довше, а месенджери можуть працювати з перебоями. Для України така ситуація має кілька типових пояснень.

Слабкий сигнал або перевантажена базова станція

Найчастіше телефон переходить на 3G через слабкий або нестабільний сигнал 4G. Смартфон постійно оцінює якість мережі й обирає той варіант, який зараз вважає надійнішим. Якщо людина перебуває в підвалі, укритті, торговому центрі, ліфті, бетонному будинку або на околиці населеного пункту, 4G може “просідати”.

У такому випадку телефон може переключитися на 3G, бо ця мережа в конкретній точці ловиться стабільніше. Швидкість буде нижчою, зате з’єднання може триматися краще.

Ще одна українська особливість — перевантаження мережі. Це часто трапляється у великих містах, на вокзалах, у ТРЦ, під час масових заходів або після відключень світла, коли частина базових станцій працює від резервного живлення, а навантаження на доступні вежі зростає. У таких умовах смартфон може “стрибати” між 4G, 3G і навіть 2G.

Дзвінок без VoLTE

Друга часта причина — голосові дзвінки. Якщо на телефоні не увімкнена технологія VoLTE або її не підтримує смартфон, SIM-карта чи конкретний номер, під час дзвінка пристрій може тимчасово перейти з 4G у 3G або 2G.

VoLTE дозволяє здійснювати дзвінки прямо через мережу 4G. У такому режимі інтернет не зникає під час розмови, а з’єднання часто встановлюється швидше. В Україні VoLTE підтримують основні мобільні оператори, але для роботи потрібні кілька умов: підтримка з боку смартфона, SIM-карти, оператора і ввімкнена функція в налаштуваннях.

Перевірити це можна в меню смартфона: “Мобільна мережа”, “SIM-карта”, “Голос через LTE”, “VoLTE” або “4G-дзвінки”. Назва пункту залежить від моделі телефону.

В Україні поступово вимикають 3G

Є ще один важливий момент: українські оператори поступово переводять частоти 3G на користь 4G. Тобто в одних населених пунктах телефон ще може переходити на 3G, а в інших ця мережа вже буде недоступною або працюватиме гірше.

Після вимкнення 3G смартфон зі старою SIM-картою або без підтримки 4G може залишитися лише з 2G. А це означає дуже повільний інтернет або його фактичну відсутність для сучасних сервісів. Саме тому користувачам варто перевірити, чи підтримують їхній телефон і SIM-карта 4G/LTE.

Що зробити, якщо 4G постійно зникає

Спершу варто перезавантажити телефон. Іноді цього достатньо, щоб смартфон повторно зареєструвався в мережі та підключився до сильнішої базової станції.

Далі потрібно перевірити режим мережі. У налаштуваннях має бути вибрано “4G/3G/2G автоматично” або “LTE/4G” як пріоритетний режим. Якщо випадково виставлено “лише 3G”, телефон не зможе нормально підключатися до LTE.

Також варто увімкнути VoLTE, якщо така функція доступна, оновити систему смартфона, перевірити SIM-карту та за потреби замінити її на сучасну USIM у салоні свого оператора.

Якщо проблема виникає лише в одному місці — наприклад, удома або на роботі, найімовірніше, причина в покритті або навантаженні на мережу. Якщо ж 4G зникає по всьому місту, варто звернутися до оператора: можливо, у вашому районі тривають технічні роботи або номер/SIM-карта потребують оновлення.