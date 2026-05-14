Київстар відключить 3G у частині областей: частоти переведуть під 4G

Київстар продовжує поступове відключення 3G у регіонах України. Черговий етап модернізації мережі стартує 4 серпня 2026 року. У межах робіт оператор вимкне технологію 3G у низці населених пунктів та районів, а вивільнені частоти використає для розвитку 4G.

У компанії пояснюють, що відмова від 3G має покращити швидкість і якість мобільного інтернету. Йдеться про перерозподіл частотного ресурсу на користь сучаснішої технології 4G, яка забезпечує вищу пропускну здатність мережі та стабільнішу роботу мобільного інтернету.

Де відключать 3G

Зміни торкнуться окремих населених пунктів і районів у п’яти областях.

У Вінницькій області 4G повністю замінить 3G у Козятині, а також у Гайсинському, Жмеринському, Тульчинському та Хмільницькому районах.

У Донецькій області модернізація охопить Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ, а також Бахмутський, Волноваський, Костянтинівський, Краматорський і Покровський райони.

У Запорізькій області 3G відключать у Запоріжжі, а також у Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.

У Харківській області зміни стосуватимуться Ізюма і Лозової, а також Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Берестинського, Лозівського та Чугуївського районів.

У Херсонській області 4G повністю замінить 3G у Херсоні, Бериславському та Херсонському районах.

Окремо оператор повідомляє, що ще один етап модернізації запланований на 14 липня 2026 року. Тоді 3G мають відключити в низці населених пунктів чотирьох областей України.

Що потрібно зробити абонентам

Користувачам, які досі не перейшли на 4G, варто перевірити, чи підтримує їхній смартфон цю технологію, а також чи активована вона в налаштуваннях мобільної мережі.

Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазині Київстар. Номер телефону при цьому не змінюється.

Також абонентам радять перевірити налаштування смартфона. Для стабільної роботи голосових дзвінків потрібно увімкнути автоматичний вибір мережі — 2G/3G/4G або 5G, якщо пристрій його підтримує. Крім того, варто активувати VoLTE, якщо ця послуга доступна для конкретного смартфона та тарифу.

Відключення 3G є частиною ширшого переходу операторів на сучасніші стандарти зв’язку. Таку практику вже використовують у багатьох країнах, де частоти застарілих технологій поступово передають під 4G та 5G.