Українцям оновили правила Національного кешбеку: що більше не компенсують

Для українців, які користуються програмою «Національний кешбек», із 1 червня 2026 року запрацювали важливі зміни. Держава припинила нараховувати компенсацію за купівлю бензину, дизеля та автогазу, тож відтепер кешбек можна отримувати лише за товари українського виробництва.

Кешбек на пальне був тимчасовою частиною програми і діяв з 20 березня до 31 травня 2026 року. Як нагадали у Мінекономіки, за цей час ним скористалися майже 2,3 мільйона українців. Спочатку максимальний ліміт становив 1000 грн на місяць, але згодом його знизили до 500 грн. Водночас загальна межа для всієї програми залишалася незмінною — до 3000 грн на місяць.

Що важливо знати користувачам зараз

Головне уточнення для тих, хто вже накопичив паливний кешбек: ці кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року включно. Якщо цього не зробити, гроші повернуться до державного бюджету.

Сама програма при цьому не згортається. «Національний кешбек» і надалі працює для покупок українських товарів, а розмір компенсації залежить від категорії продукції. Для одних товарів він становить 5%, для інших — 15%. Нижча ставка застосовується, зокрема, до частини продуктів харчування, а вища — до категорій, де українським виробникам доводиться сильніше конкурувати з імпортом.

Уряд також наголошує, що програма продовжує залишатися масовою. За офіційними даними, нею вже користуються понад 5 мільйонів українців. Тобто після завершення кешбеку на пальне головна частина програми залишається чинною, але тепер вона знову повністю зосереджена саме на підтримці українських товарів.