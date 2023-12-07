В НБУ розповіли про курс валют до кінця року

На нещодавньому брифінгу Василь Фурман, член Ради Національного банку України (НБУ), торкнувся теми стабільності обмінного курсу в країні. Близько двох місяців тому НБУ перейшов від фіксованого обмінного курсу до режиму керованої гнучкості. Цей перехід дозволив валютному ринку успішно пристосуватися до нових умов.

Фурман відзначив покращення ситуації на валютному ринку з листопада, що є позитивним знаком у порівнянні з ситуацією у вересні, коли було запроваджено новий режим обмінного курсу. Офіційний обмінний курс гривні, валюти України, демонструє незначні коливання, реагуючи на зміни на валютному ринку. Стабільність спостерігається і в готівковому сегменті. З початку листопада гривня зміцнилася приблизно на 1%, а розрив між офіційним і готівковим курсами скоротився до 3%.

Незважаючи на поточну невизначеність щодо міжнародної фінансової допомоги на наступний рік, Фурман висловив впевненість у стабільно високому рівні золотовалютних резервів України. Такий рівень резервів дозволить Національному банку пом’якшити значні коливання обмінного курсу.

Серед позитивних факторів на валютному ринку – низькі темпи інфляції, які, як очікується, залишатимуться на рівні нижче 10% на рік, подальше економічне зростання, що прогнозується на рівні близько 4% до кінця 2024 року, та стабільність банківської системи.

Однак Фурман також наголосив на потенційних ризиках. Серед них:

потенційна ескалація на лінії фронту,

значне скорочення фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.

Ці фактори можуть негативно вплинути на валютний ринок та економічну стабільність України.