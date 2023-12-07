РЕМОНТ СМАРТФОНІВ: ДЕ КУПИТИ ЗАПЧАСТИНИ?

Принесли на ремонт мобільний телефон, а у Вас немає потрібної запчастини? Загалом знайти запчастини до гаджетів сьогодні не така вже й проблема, як мінімум, до найпопулярніших моделей. Проте зробити це швидко, якісно і вигідно — це вже завдання з зірочкою.

Левова частка успішної роботи майстра полягає в надійному постачальнику запчастин. Такого треба знайти, і якнайшвидше, але на що звертаємо увагу в першу чергу?

НАЯВНІСТЬ САЙТУ, АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

Треба взагалі сьогодні говорити про важливість сайту? Ви пам’ятаєте, що часу обмаль? Клієнт чекає! Потрібен постачальник, у якого є крутий сайт, щоб можна було швидко перейти за посиланням, ввести у пошукову строку назву потрібної запчастини й одразу побачити всі варіанти, які є в наявності та їх ціни.

Не забудьте покласти у кошик витратні матеріали, або інструменти, які вже давно потрібно замінити. І може вже треба придбати більш сучасну паяльну станцію? Перед оформленням замовлення обов’язково дізнайтеся у менеджера, чи є у Вас можливість отримати знижку.

ШВИДКА ДОСТАВКА

Якщо у Вашого клієнта зламався телефон, йому важливо відновити його працездатність в короткі терміни. Будемо відверті, сьогодні довго бути без смартфона важко. Тому чекати новий дисплей з Китаю часу немає. Треба знаходити постачальника, який співпрацює з усіма поштовими службами, має власних кур’єрів у Вашому місті або надає послугу самовивозу. Чим більш розширені умови доставки постачальника — тим краще.

ГАРАНТІЯ, ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ

Замовляючи щось з Китаю, ми починаємо вірити в силу Всесвіту, щоб наша посилка дійшла цілою та в гарному стані. А от купуючи запчастини у перевіреного постачальника, ми абсолютно спокійні.

Бо, по-перше, у нього повинен бути відділи якості, який перевірить всі запчастини до того, як Ви їх отримаєте.

По-друге, ті, хто працює не перший рік, знають, що ситуації можуть бути різні. І щоб уникнути можливих збитків, важливо мати гарантію, обмін та повернення. Сьогодні цим звичайно нікого не здивуєш, бо майже кожен постачальник це обіцяє на початку. Але як доходить до діла, то виявляється, що все надто довго та складно. Тому звертайте увагу на те, як постачальник ставиться до вирішення таких питань.

ЦІНА

Звичайно приємно знаходити найнижчу ринкову ціну, але за цим можуть ховатися справжні сюрпризи. Кожен досвідчений майстер знає, що якісні запчастини не можуть коштувати дешево.

Там де Ви зекономите — доведеться платити власною репутацією майстра, коли запчастина, яку Ви змінили в телефоні клієнта, вийде з ладу. Тому порівняйте ціни, але зупиніть вибір на адекватному співвідношенні ціни та якості.

ВІДГУКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

За справжніх професіоналів своєї справи завжди говорить їх репутація. Погодьтеся з цим! І якщо Ви читаєте цю статтю, то Вам вочевидь потрібен постачальник запчастин, і ми такого можемо порекомендувати — це GSM-Forsage.

Немає, напевне, досвідчених майстрів в Україні, хто про них не чув, і не випадково. GSM-Forsage — це компанія, що спеціалізується на постачанні якісних запчастин, інструментів і обладнання для ремонту цифрових пристроїв або гаджетів.

Компанія має власний сайт, де Ви, зареєструвавшись, отримаєте персонального менеджера. Саме у нього можна проконсультуватися при виборі запчастин та обладнання, або звернутися за допомогою, коли потрібно вирішити питання по гарантії чи поверненню товару.

Зверніть увагу, що для зареєстрованих клієнтів діють знижки та кешбек до 25% на кожне замовлення.

На сайті Ви можете ознайомитися з широким асортиментом, який налічує більше ніж 11 000 товарів різних категорій. Зручний інтерфейс самого сайту, де Ви отримаєте всю необхідну інформацію про надходження та наявність товарів.

Замовлення можна отримати Новою Поштою, Укрпоштою, або власною кур’єрською доставкою GSM-Forsage (послуга доступна в 5 містах України: Київ, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль). Також в цих містах є послуга самовивозу.

GSM-Forsage відповідає за якість своєї продукції, тому надає гарантію на всі свої товари. Також за необхідності є можливість повернення або обміну товару.

Ледь не забули сказати, якщо Ви прихильник запчастин від Mechanic, то саме GSM-Forsage — перший та єдиний офіційний представник Mechanic в Україні.

ЯК ЗНАЙТИ GSM-FORSAGE?

Веб-сайт: gsm-forsage.com.ua

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