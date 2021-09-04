Розкрито 10 смартфонів, які вийдуть до кінця вересня

У найближчі дні в мережі почнеться масове обговорення майбутньої презентації iPhone 13 – залишилося лише дочекатися запрошення на захід від самої Apple. Але ж крім нових iPhone, вересень приготував для нас чимало інших цікавих апаратів.





Так, наші колеги з Gizmochina зібрали цілий список з 10 смартфонів, які повинні вийти до кінця поточного місяця.

Наприклад, Red Magic 6S Pro. Виробник вже підтвердив реліз нового ігрового смартфона 6 вересня. В основу девайса ляже флагманський чіп Snapdragon 888, а також 16 ГБ оперативної і 512 ГБ постійної пам’яті.

На тому ж чіпі може дебютувати і новинка від Xiaomi – Xiaomi 11T. Цей смартфон варто чекати пізніше – вже 15 вересня.

Свої нові девайси готують також Vivo, Realme, Honor і Huawei. Мова про Vivo X70, Realme 8i, 8S і Narzo 50, Honor X20 Max і Huawei Nova 9 відповідно.

Також не варто забувати про Apple iPhone 13 і Google Pixel 6 – ці смартфони, за даними інсайдерів, теж варто чекати до кінця місяця. А вишенькою на торті в списку «вересневих» смартфонів став Nokia G50.