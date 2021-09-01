5G психоз: в Росії натовп ледь не засипав археологів землею перепутавши їх з монтажниками

Днями жителі Азова Ростовської області напали на археологів. Ті займалися розкопками, але люди подумали, що вчені розкопують місце під вишку 5G.





Жителі Азова закидали яму з археологами землею, хоча ті намагалися пояснити їм, що розкопки законні.

Вчені пояснили, що вели роботи на території об’єкта культурної спадщини федерального значення «Городище Азака-Тани з некрополем». «Вранці 24 серпня до місця проведення археологічних робіт підійшла група чоловіків з лопатами і почала засипати шурф з розташованими в ньому фахівцями-археологами. У поліцію подано заяви про притягнення винних осіб до відповідальності », – розповіли представники обласного уряду. Зараз роботи археологів припинені.

Хулігани були прихильниками помилкової теорії про те, що зв’язок 5G впливає на здоров’я людини.