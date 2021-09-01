5G психоз: в Росії натовп ледь не засипав археологів землею перепутавши їх з монтажниками
Подумали, що це робочі, які ставлять вишку
Днями жителі Азова Ростовської області напали на археологів. Ті займалися розкопками, але люди подумали, що вчені розкопують місце під вишку 5G.
Жителі Азова закидали яму з археологами землею, хоча ті намагалися пояснити їм, що розкопки законні.
Вчені пояснили, що вели роботи на території об’єкта культурної спадщини федерального значення «Городище Азака-Тани з некрополем». «Вранці 24 серпня до місця проведення археологічних робіт підійшла група чоловіків з лопатами і почала засипати шурф з розташованими в ньому фахівцями-археологами. У поліцію подано заяви про притягнення винних осіб до відповідальності », – розповіли представники обласного уряду. Зараз роботи археологів припинені.
Хулігани були прихильниками помилкової теорії про те, що зв’язок 5G впливає на здоров’я людини.
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