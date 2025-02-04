PlayStation 6 отримає дисковод: генеральний директор SIE

За словами колишнього генерального директора SIE Worldwide Studios Шона Лейдена, PlayStation 6 не буде повністю цифровою консоллю. Наступне покоління пристрою від Sony також повинно мати версію з дисководом. Відмова від цієї функції може позбавити компанію покриття на деяких важливих ринках, де високошвидкісний доступ з різних причин є проблемою.

PS6 з приводом все ж таки буде?

Багато геймерів вважають, що майбутнє ігор – за цифровою дистрибуцією, і це навряд чи омине консолі. Навколо майбутньої PS6 було багато здогадок і чуток, в тому числі і з цього приводу. Про неї багато говорили, особливо після запуску PS5 Pro, яка дебютувала в першу чергу як цифрова консоль. У багатьох магазинах її, щоправда, можна знайти в комплекті з додатковим приводом, але за нього доведеться трохи доплатити.

Дивлячись на такий крок Sony, не дивно, що, на думку багатьох, наступне покоління PlayStation може взагалі відмовитися від фізичних ігрових носіїв. Однак, як визнає Шон Лейден, існують ринкові ніші, де ігри на дисках все ще залишаються першочерговим вибором. Це ті, хто живе в сільській місцевості з поганим швидкісним доступом до інтернету, ті, хто часто подорожує, а також солдати, які служать у закордонних місіях.

Sony, вирішивши перейти на цифрові технології з PS6, автоматично позбавила себе інтересу частини потенційних клієнтів. Xbox, можливо, зважилася на цей крок тому, що консолі Microsoft не настільки поширені, як PlayStation. На деяких ринках частка Xbox є досить незначною. Слід також пам’ятати, що у конкурента Sony є дуже хороший і відомий сервіс Game Pass.

На думку Шона Лейдена, Sony, можливо, зараз ретельно вивчає ринок, в тому числі і з точки зору легальності носіїв ігор. Можливо, через деякий час відсоток геймерів, які купують диски, знизиться до такого рівня, що розробляти окрему консольну версію не матиме фінансового сенсу. Поки що нам навряд чи варто цього боятися, принаймні, у випадку з PS6.