Представлено новий потужний чипсет для Android-пристроїв

Американський виробник мікросхем Qualcomm представив новий чипсет для субфлагманських пристроїв – Snapdragon 8s Gen 3. Він пропонує набір преміальних функцій, але при цьому не коштує стільки ж, скільки топові 8 Gen 2 і 8 Gen 3.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – це 4-нм чип з основним ядром Cortex-X4 з тактовою частотою 3,0 ГГц, чотирма високопродуктивними ядрами з частотою 2,8 ГГц і трьома енергоефективними ядрами з частотою 2,0 ГГц. Він підтримує до 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x (до 4200 МГц), накопичувачі UFS 4.0 і USB Type-C 3.1 Gen 2.

Це не просто модифікована версія Snapdragon 8 Gen 3. Новинка отримала суперядро Cortex-X4 з нижчою тактовою частотою, а також 4 великих ядра і 3 маленьких для конфігурації 1+4+3. Стандартний чип Snapdragon 8 Gen 3 пропонує конфігурацію 1+5+2.

У плані підтримки оперативної пам’яті Snapdragon 8s Gen 3 ближче до Snapdragon 8 Gen 2. Крім того, він оснащений старішим модемом Snapdragon X70 5G, а не X75. Проте, Snapdragon 8s Gen 3 отримав підтримку 3GPP Release 17, енергозбереження під час роботи в мережах 5G і сумісність із Wi-Fi 7.

Крім функцій штучного інтелекту, новий чип також забезпечить підтримку флагманських камер у смартфонах і найвищу ігрову продуктивність. За графіку відповідає процесор Adreno 735 з підтримкою апаратно-прискореного трасування променів.

Кілька великих виробників смартфонів уже заявили, що випустять гаджети на Snapdragon 8s Gen 3 вже найближчими днями.