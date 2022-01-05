Названо найчастіші питання про смартфони серед українців у 2021 році

В українців, які не розуміються на смартфонах, зазвичай, виникає багато питань при виборі моделі. На які характеристики звертати увагу в першу чергу, чи визначає вартість якість товару та все в такому дусі. Знайти на них відповіді не так просто, як здається на перший погляд – в інтернеті повно інформації від псевдоекспертів. Тому ми зібрали найпопулярніші запитання та відповіді на них в одному місці.





Чи варто купувати китайські смартфони?

У непідкованих користувачів досі є забобони щодо китайських пристроїв. Їх треба скоріше позбавлятися. Компанії з піднебесної серйозно прокачали свої навички та останні кілька років стабільно випускають якісні пристрої, які не ламаються наступного дня після покупки. Отже, якщо ви боїтеся купувати смартфон Xiaomi, realme чи іншого бренду – відкидайте упередження.

Чи небезпечно замовляти телефони в інтернеті?

Ні. Якщо купувати пристрій у перевіреного продавця, шанс виявитись ошуканим практично нульовий. Боятися AliExpress також не варто. Зазвичай шахраїв легко виявити за відсутністю відгуків або за низькою ціною товар. Отже, витратите пару хвилин на аналіз продавця і ви з легкістю визначите – чи можна йому довіряти чи ні.

Дорого = добре?

І знову ні. Керівники багатьох брендів без сорому ставлять на свої пристрої невиправдано високі ціни. Такі телефони однозначно варто ігнорувати, оскільки є якісні альтернативи.

Які характеристики найважливіші?

Тут все не так прозоро, оскільки багато залежить від цілей власника. Комусь важлива класна камера, хтось хоче, щоб смартфон мав захищений корпус. Однак, можна виділити основні компоненти, які за будь-якого розкладу повинні бути гідного рівня. Перший – процесор. Телефони зі застарілими платформами нещадно лагають і про комфортну експлуатацію такого пристрою мови і бути не може. Дивіться у бік Snapdragon 400-ї та більш нових версій, а також на чіпсети MediaTek лінійок Dimensity та Helio G.

Ще один важливий елемент девайсу – екран. Враховуючи, що при використанні смартфона користувач постійно на нього дивиться, панель має бути пристойної якості. Ніяких LTPS та TFT дисплеїв у 2021 році. Зараз легко можна купити ультрабюджетник із гідним IPS-дисплеєм.