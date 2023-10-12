Названий найкращий смартфон для селфі

За результатами тестування DxOMark iPhone 15 Pro Max став найкращим смартфоном у світі за якістю фронтальної камери.

iPhone 15 Pro Max випередив свого найближчого конкурента в особі iPhone 14 Pro на чотири бали, набравши 114 балів. Це значний відрив, враховуючи, що обидва смартфони оснащені однаковою фронтальною камерою з роздільною здатністю 12 Мп та діафрагмою f/1.9.

На думку експертів DxOMark, iPhone 15 Pro Max видає відмінний результат при зйомці вдень із високим рівнем стабілізації та забезпечує хорошу глибину різкості. Крім того, фронтальна камера смартфона одержала якісну систему стабілізації.

Однак смартфон виявився не без недоліків: іноді на знімках помітні артефакти, а також помітна різниця у різкості кадрів під час зйомки відео в русі. Також експерти відзначили наявність цифрового шуму за всіх умов зйомки, хоча це й не вплинуло на підсумкову оцінку.

iPhone 15 Pro Max – флагманський смартфон Apple, представлений 12 вересня 2023 року. Пристрій надійшов у продаж за ціною від $ 1,2 тис.