Синоптики розповіли, коли українцям чикати першого снігу

Цьогорічна осінь розпочалася з холодної та похмурої погоди. Синоптики навперебій діляться своїми прогнозами на наступні три місяці й для любителів тепла вони не дуже втішні. Зокрема, вже у жовтні українці можуть побачити перший сніг. Наскільки активними будуть опади — невідомо, однак за попередніми прогнозами в середині та наприкінці жовтня, сніговий покрив може бути доволі видимим.





Жовтень буде холоднішим ніж грудень

Подібні прогнози вже зробили кілька синоптиків, в тому числі й Український гідрометеорологічний інститут НАН. Як повідомляється, у першій декаді жовтня погода буде цілком комфортною, а стовпчики термометра сягатимуть 20 градусів вище нуля. Однак, зовсім скоро бабине літо мине й натомість розпочнеться аномально холодна осінь.

Також, синоптики поділилися своїми спостереженнями, щодо загальної зміни кліматичних умов в Україні. Мовляв, якщо декілька років тому перехід з осені на зиму був плавним, і перші заморозки, а тим паче сніг були у листопаді-грудні, то зараз все не так. Жовтень 2021 року може стати холоднішим ніж перший місяць зими.

Робити далекоглядні прогнози стає важче

Кліматологи також поділилися деякими труднощами з якими вони стикаються при прогнозуванні погоди на зиму. Мовляв, всі показники дуже циклічні, і якщо зараз графіки кліматичних зон демонструють одну картину, то через кілька тижнів вона може змінитися.

Що ж, точний прогноз на зимові місяці отримаємо згодом, а от на осінь точно потрібно запастися теплими речами. Тут синоптики — одностайні.