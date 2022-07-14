ThinkPad X1 Fold Gen 2 – новий гнучкий ноутбук показали на відео

Компанія Lenovo випустила тизер-ролик із анонсом нового ноутбука зі складним дисплеєм ThinkPad X1 Fold Gen 2. У ролику показаний лише зовнішній вигляд девайсу без докладних характеристик.





На відео помітно, що друге покоління гнучких ноутбуків отримає тонші рамки екрану. Також девайс відповідатиме стандартам платформ Intel Evo та vPro. Комп’ютер працюватиме на чіпах Intel Core 12-го покоління (Alder Lake).

Ноутбук оснастять клавіатурою, що від’єднується, з фірмовим тензометричним джойстиком TrackPoint. У ролику не повідомляється, коли ThinkPad X1 Fold Gen 2 буде офіційно представлено.

Перше покоління ThinkPad X1 Fold Lenovo показало на виставці CES у 2020 році.